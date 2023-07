RIO CLARO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Flamengo e Fluminense se enfrentam pela primeira vez no Brasileirão 2023 neste domingo (16). O Fluminense tem mais vitórias nos últimos 10 jogos, mas o último encontro acabou com a classificação do Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Confira os números apresentados no Jogo Certo, programa do UOL Esporte sobre estatísticas:

Nos últimos 10 jogos, o Fluminense venceu cinco, contra três do Flamengo. Também houve dois empates.

Na final do Campeonato Carioca, o Fluminense venceu por 4 a 1 e ficou com o título.

O Flamengo eliminou o rival da Copa do Brasil nas oitavas de final.

Fluminense tenta emplacar duas vitórias seguidas, que não acontece há mais de dois meses (última vez foi em 13 de maio).

Flamengo está invicto há seis jogos e perdeu apenas uma das últimas 17 partidas (12 vitórias e 4 empates).

Histórico Geral do Confronto (1912-2023):

377 jogos

119 vitórias do Fluminense (31,6%)

120 empates (31,9%)

137 vitórias do Flamengo (36,4%)

489 gols marcados pelo Fluminense

534 gols marcados pelo Flamengo