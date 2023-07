SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rodrygo deu detalhes de como foram os bastidores antes dos pênaltis entre Brasil e Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar.

Rodrygo disse que bateu o primeiro pênalti após uma "decisão em conjunto". O atacante do Real Madrid afirmou que estava confiante no momento e que aguenta as críticas após o erro.

Rodrygo também revelou que Modric, seu companheiro de Real Madrid, já brincou com ele sobre o pênalti perdido durante um treino.

Apesar do erro no momento decisivo, Rodrygo avaliou que fez uma boa Copa do Mundo.

Sobre o novo ciclo da seleção brasileira, o atacante se esquivou de falar sobre o futuro com Carlo Ancelotti.

As declarações foram dadas por ele ao programa "Boleiragem".

**O QUE ELE DISSE?**

Ordem dos pênaltis: "Foi em conjunto. Eles (comissão técnica) sempre perguntam. Eu estava confiante, eu sempre bato no Real Madrid e estava confiante na hora. Eles perguntaram quem estava disposto a bater, eu fui um dos primeiros a responder e já me colocaram como primeiro. Eu me sentiria pior se outro cara batesse no meu lugar e errasse. Eu aguento as críticas".

Boa Copa: "Acredito que fiz uma boa Copa do Mundo, estava indo bem nos jogos, até na nossa eliminação [para a Croácia], vieram aqueles quatro minutos finais que levamos o gol e depois perdemos nos pênaltis. Hoje estou rodeado de pessoas boas, que me falam o que eu quero ouvir. O novo ciclo já começou. É dar a volta por cima, se preparar, porque tem muita coisa vindo aí".

Brincadeira de Modric: "No começo ele foi me respeitando, achou que eu fosse ficar bravo aí não falou nada. Mas teve um treino depois [da Copa do Mundo] que empatou o reduzido aí foi para os pênaltis. Eu fui bater o pênalti, ele foi no meu ouvido e disse: 'Vai, vai, igual contra a Croácia'".

Ancelotti: "Não sei. Também queria saber, todo mundo me pergunta isso. Estou há 30 dias de férias, todo mundo me pergunta isso e eu não sei responder".