Na próxima terça-feira (8) a Prefeitura de Juiz de Fora divulgou que irá publicarar o edital do programa Bolsa Atleta. Segundo o Executivo, ao todo, serão 80 bolsas para atletas e treinadores da cidade. Por conta do edital, a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) realizará um seminário, também no dia 8, às 15h, na sede da secretaria, localizada na Av. Rui Barbosa, 530, no bairro Santa Terezinha, para abordar as necessidades para o preenchimento dos requisitos necessários para a submissão de cada pedido de atleta e de treinador. O seminário é gratuito.



O programa Bolsa Atleta tem como objetivo realizar projetos esportivos, visando valorizar e beneficiar atletas e paratletas amadores representantes do município de Juiz de Fora em competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais, nas categorias individual, coletiva, técnica e estudantil.



O Bolsa Atleta será concedido por orientação, avaliação, acompanhamento e fiscalização do Conselho Municipal de Desporto (CMD) a desportistas que preencham os requisitos previstos neste decreto, previamente selecionados pela Comissão Especial de Seleção e Avaliação e, posteriormente, encaminhados ao secretário de Esporte e Lazer, Marcelo Matta, que decidirá quanto à sua aprovação ou rejeição, por meio de justificativa fundamentada.



O atleta interessado no financiamento esportivo deve residir em Juiz de Fora, não receber salário de entidade de prática desportiva, apresentar resultados obtidos em atividades esportivas nos últimos três anos e apresentar um projeto esportivo na modalidade em que atua, entre outras exigências. Para atletas a nível estudantil, ainda é necessário comprovar matrícula em instituição de ensino pública ou privada e a anuência dos responsáveis, caso tenham menos de 18 anos.



Os recursos destinados aos bolsistas deverão ser utilizados para viabilizar a sua participação em competições esportivas, não devendo ser empregados em outra finalidade que não a de cobrir gastos com educação, alimentação, saúde, inscrições, passagens para eventos esportivos, estadia, transporte urbano, aquisição de material esportivo, capacitação, cursos e participação em simpósios da área de atuação, devendo o beneficiado prestar contas, mensalmente, na forma e condições estabelecidas pelo Conselho Municipal de Desportos.





