SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória do Palmeiras sobre o Atlético-MG, em jogo de ida das oitavas de final da Libertadores disputado nesta quarta-feira (2), serviu também para Abel Ferreira tentar amenizar a pressão sobre a presidente Leila Pereira, cobrada pela torcida por falta de reforços.

REFORÇO? É O PRÓPRIO ELENCO

O técnico aproveitou a entrevista coletiva para exaltar os próprios jogadores, deixando claro que prefere ter um elenco "curto" à disposição ao invés de contar com atletas "chateados" em um hipotético plantel recheado de opções.

Abel ainda elogiou Leila Pereira, classificando a dirigente como "grande presidente" por manter o trabalho palmeirense intacto mesmo diante de turbulências.

As declarações ocorreram em meio a protestos da torcida por reforços ?com a janela brasileira fechada nesta quarta, o Palmeiras não conseguiu contratar ninguém e, agora, deve fechar a temporada com as peças que já tem.

"Sei que vocês só olham para títulos, mas antes de chegar ao Palmeiras, eu não era treinador de títulos, mas sim de valorizar jogadores. Aqui, sou as duas coisas. O importante é ter nossos jogadores focados. Nossos reforços são eles", disse Abel.

NÃO FALTOU TENTATIVA...

O Palmeiras determinou que a única carência no atual elenco era um meio-campista que fizesse a função de um camisa 5. Nas últimas semanas, o clube se reuniu com os representantes de Wendel, do Zenit, mas os valores foram avaliados como fora da realidade.

Além disso, a diretoria tentou a contratação de Aníbal Moreno, do Racing, mas a proposta apresentada aos argentinos não agradou e, apesar do desejo do jogador, o negócio não aconteceu.

Diante disto, a lista de reforços acabou sendo a manutenção dos principais jogadores do elenco que tiveram propostas para sair, como os zagueiros Gustavo Gómez e Luan, o lateral-esquerdo Piquerez e o meio-campista Zé Rafael.

AINDA DÁ PRA CONTRATAR?

Sim: jogadores que ficaram livres ?seja por fim de contrato ou rescisão? durante o período de janela de transferências aberta ainda podem ser contratados e registrados normalmente, independentemente se atuavam em clubes brasileiros ou do exterior.

Neste caso, é necessário respeitar os prazos de inscrição nas competições: o Brasileirão aceita inscrições até 25 de agosto, com oito trocas podendo ser realizadas até 15 de setembro; a Copa do Brasil permite mudanças até o próximo dia 8, e Libertadores/Sul-Americana admitem alterações na lista de inscritos nas quartas (19 de agosto) e na semifinal (23 de setembro).

E VENDER?

Também: vendas estão autorizadas independentemente da janela. No caso de saída de jogadores para o exterior, é necessário respeitar a janela do país para o qual o atleta irá atuar.

As principais ligas da Europa, por exemplo, têm suas janelas abertas até setembro. Na Ásia, o Japão fecha sua janela em 16 de agosto. Clubes da Arábia Saudita podem contratar jogadores até 20 de setembro, e mercados como o dos EUA e da China já estão fechados.