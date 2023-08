SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Carlo Ancelotti não conseguiu fazer o Real Madrid ter atuações consistentes em seus primeiros jogos após o acordo verbal com a CBF para assumir a seleção brasileira.

O Real Madrid realizou quatro jogos em sua pré-temporada nos Estados Unidos e somou duas vitórias e duas derrotas.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti começou bem, vencendo Milan [3 a 2] e Manchester United [2 a 0], ainda que tenha conseguido virar o jogo sobre os italianos somente no segundo tempo.

Contudo, a 'excursão' pelos Estados Unidos terminou mal para Ancelotti e seus comandados. O Real acabou derrotado pelo Barcelona [3 a 0] e também não resistiu à Juventus [3 a 1].

Ao longo das partidas, o treinador italiano mexeu bastante na equipe e deu minutos a todos os jogadores que levou à América do Norte.

Além da defesa, que levou oito gols [média de dois por partida], o Real Madrid ainda está se adaptando ao novo esquema de Ancelotti. Sem Benzema, ele tem usado dois atacantes, alternando jogos com velocistas [Vini Jr. e Rodrygo ou Brahim Díaz] ou um jogador rápido e um centroavante [Joselu].

Agora, o Real Madrid volta à Espanha e se prepara para o início do Campeonato Espanhol. No próximo dia 12, a equipe enfrenta o Athletic Bilbao, em sua estreia no torneio.

Os quatro jogos foram os quatro primeiros de Ancelotti em seu último ano de contrato com o Real Madrid. Apesar do acerto verbal que tem com a CBF, o treinador evita falar sobre o assunto, mas já ressaltou que sua prioridade é o clube espanhol.

Ancelotti na seleção brasileira

Ancelotti sempre foi a prioridade do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, após a saída de Tite do cargo de técnico da seleção.

Após longas conversas, Ancelotti aceitou assumir o comando da seleção brasileira a partir do término do seu contrato com o Real Madrid, em junho de 2024.

Até lá, o Brasil será treinado por Fernando Diniz, que conciliará os compromissos da seleção com o seu trabalho no Fluminense.

Entre CBF e Ancelotti não há nada assinado, uma vez que o técnico italiano tem contrato com o Real Madrid. O acordo é apenas verbal neste momento.