SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um funcionário do estádio do Inter Miami disse que foi demitido após pedir um autógrafo de Lionel Messi, a mais badalada contratação do clube.

O colombiano Cristian Salamanca deu detalhes de como foi o encontro com o argentino e a atitude dos seguranças. As declarações foram dadas ao jornal argentino La Nacion.

O fato aconteceu depois da vitória por 3 a 1 sobre o Orlando City, na última quarta-feira (2).

O fã de Messi era funcionário da empresa responsável pela limpeza de diversos eventos esportivos e shows, e era a primeira vez que estava no estádio do Inter Miami.

A publicação explicou que todo colaborador, seja terceirizado ou não, é alertado sobre a postura profissional que deve manter.