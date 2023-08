SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Courtois, do Real Madrid, entrou no mundo do automobilismo e virou dono de uma equipe de Fórmula 4

Courtois desenvolveu um projeto e adquiriu uma equipe chamada TC Racing. De acordo com o jornal Marca, o jogador já tem a licença e agora trabalha na construção do time.

Ainda não há pilotos confirmados, porém o objetivo é participar de algumas provas restantes desta temporada. A Fórmula 4 é um campeonato voltado à formação e desenvolvimento de jovens pilotos.

O goleiro está sendo auxiliado pelo piloto Roberto Merhi, que em 2015 integrou o grid da Fórmula 1.

Courtois é um grande fã do automobilismo e já marcou presença em etapas da corrida da corrida, como o GP da França em 2019.