SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Andrés Rueda, presidente do Santos, falou sobre a possível demissão de Paulo Turra e uma reposição para o cargo de coordenador após a saída de Paulo Roberto Falcão. As declarações foram dadas por ele à "Santa Cecília TV" após o empate do Peixe contra o Athletico-PR neste sábado (5).

"É momento de avaliar e ver o que vamos fazer. Estamos avaliando, pensando... Não é momento de falar disso agora", disse Rueda.

O presidente do Santos também falou sobre o futuro do clube sem Falcão e apontou que vai trazer um novo diretor de futebol, mas ainda não tem um nome definido.

Nomes comentados

O UOL apurou que, apesar de ter Paulo Turra no cargo ainda, alguns nomes foram comentados internamente de maneira informal. Mano Menezes, Aguirre e Thiago Carpini foram alguns. Rogério Ceni divide opiniões por conta da idolatria que tem no São Paulo e pelos relatos de problemas de relacionamento.

Paulo Turra chegou para o jogo contra o Athletico-PR ainda mais pressionado após a saída de Paulo Roberto Falcão. O ex-coordenador era um 'escudo' do técnico dentro do clube, apesar do momento de "reavaliação".

A chegada de reforços também aumentou a pressão no treinador. O Peixe anunciou cinco contratações ao longo da última janela de transferências.