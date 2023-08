PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Inter contratou o atacante equatoriano Ariel Suárez no último dia da janela de transferências. O jogador é considerado uma promessa no país e passou pela base do Flamengo.

Suárez chegou ao time colorado por empréstimo até o ano que vem, os direitos dele pertencem ao Orense-EQU.

Antes de chegar ao Sul, ele tinha passado pela base do Flamengo em vínculo do mesmo molde. Foram cinco partidas pelo sub-20 do clube rubro-negro nesta temporada.

Suárez é cria de um projeto ambicioso do Orense. De olho no sucesso compatriota Independiente del Valle, o clube aposta todas as suas fichas na formação de jogadores.

Do mesmo berço de Suárez, a equipe negociou recentemente dois jogadores com Emelec: Tommy Chamba (18 anos) e Gilmar Napa (20 anos).

"Se trata de um jogador rápido e habilidoso. É um ponta que gosta de jogar pela esquerda, com drible e iniciativa", disse

Fernando Estrada, Diretor de Esportes da Equador TV.

EFEITO ENNER VALENCIA

No Equador, Suárez é visto como um menino habilidoso e rápido. Seu desempenho é promissor, mas precisa de amadurecimento.

Além do Orense e do Flamengo, ele também passou pela seleção de base do Equador.

A chegada ao Inter gera expectativa no país para que no futuro ele, quem sabe, atue junto a Enner Valencia, goleador da seleção e ídolo do país.

"O Inter tem o Enner Valencia, um jogador histórico da seleção equatoriana, e por isso se começa a ver os jogadores equatorianos. O Ariel Suárez é um extrema esquerdo que também pode atuar como atacante. Tem 19 anos, é um jogador de 1,77 de altura, é leve e tem muita velocidade com a bola. Esperamos que ele cresça bastante. Ele tem características diferentes da maioria dos equatorianos. É um jogador rápido, vertical ao ataque. Vai se adaptar rápido ao futebol brasileiro porque joga de primeira, porque é um jogador de qualidade. Esperamos que vá bem nas divisões formativas do Inter, depois no primeiro time, e possa ser companheiro do Enner Valencia", afirmou Ariel Suárez Jiménez, jornalista do Dsports.

NA BASE DO INTER

Ariel jogará na base do Internacional, sua chegada reforça a equipe sub-20. A avaliação partiu do gerente-executivo das categorias de base do clube, o argentino Gustavo Grossi.

Jogadores das equipes de formação repetidamente participam de treinamentos no principal, algo que pode facilitar a observação do técnico Eduardo Coudet.

Se aprovado no período em Porto Alegre, os direitos dele estão estabelecidos com opção de compra em contrato.