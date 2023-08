A Inglaterra não encontrou facilidades, mas conseguiu avançar para as quartas de final da Copa do Mundo de futebol feminino após superar a Nigéria por 4 a 2 na disputa de pênaltis, na madrugada desta segunda-feira (7) no Estádio de Brisbane, na Austrália.

The European champions progress to the #FIFAWWC Quarter-Final! ???????????????????????????? — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 7, 2023

Mesmo diante das atuais campeãs da Eurocopa feminina, a seleção africana mostrou muita coragem para chegar com perigo em determinados momentos, como na blitz aos 15 minutos na qual chegou a acertar um chute no travessão. Porém, na maior parte da partida a equipe inglesa, apontada como uma das favoritas a ficar com o título do atual Mundial, foi superior. Mas a goleira nigeriana Nnadozie mostrou segurança para manter o placar inalterado.

O confronto mudou de figura aos 42 minutos do segundo tempo, quando Lauren James, um dos destaques da Inglaterra, acabou sendo expulsa por pisar Michelle Alozie quando a adversária estava caída no gramado. A decisão foi tomada pela juíza com auxílio do VAR (arbitragem de vídeo).

A superioridade numérica deu um novo ânimo para a Nigéria, mas como a igualdade de 0 a 0 perdurou até o final do tempo regulamentar e, posteriormente, da prorrogação, a vaga foi decidida na disputa de pênaltis, na qual a Inglaterra mostrou mais tranquilidade para falhar menos e triunfar por 4 a 2.

Agora, a Inglaterra espera o confronto entre Colômbia e Jamaica, que será realizado na próxima terça-feira (8), para conhecer seu adversário nas quartas de final e seguir em frente no sonho de conquistar o seu primeiro título da Copa do Mundo.

