SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Nigéria foi eliminada pela Inglaterra nesta segunda-feira (7), nas oitavas de final da Copa do Mundo feminina, mas a diferença financeira entre essas seleções foi o assunto após a partida.

O QUE ACONTECEU

A atacante nigeriana Ifeoma Onumonu apontou uma disparidade de recursos de sua seleção em comparação com a Inglaterra. Ela diz que a equipe africana superou vários desafios e barreiras neste Mundial.

A jogadora de 29 anos também criticou a falta de apoio da Federação Nigeriana. Esse aspecto já havia sido pontuado pelo técnico da seleção africana, Randy Waldrum, anteriormente.

Onumonu revelou que as jogadoras da Nigéria dividem camas em bases de treinamento no país devido à falta de recursos.

A nigeriana explicou que as atletas jogam em campos com condições precárias, além da falta de acesso a academias de qualidade.

"[Em casa] Os [campos] não são bons. A grama é rochosa, cheia de solavancos por toda parte. O estádio onde jogamos nas Eliminatórias... vocês ficariam surpresos. Você nem sabe como a bola vai chegar em você", disse Onumonu.

Em situação bastante diferente passa a seleção inglesa. A adversária das nigerianas nas oitavas teve uma infraestrutura confortável, com acesso a diversas atividades de entretenimento e academia.

"Eu vi o que a Inglaterra tem acesso. Na Nigéria não temos acesso a muita coisa. Nossos campos de treinamento não são bons. Onde dormimos não é bom. Às vezes, dividimos camas. Não temos acesso a uma academia na base de treinamento na Nigéria", disse Onumonu, ao The Guardian.

Apesar disso, a jogadora enxerga um enorme progresso das seleções menores nesta Copa. Ela entende que o futebol feminino segue crescendo no mundo todo e se tornando mais competitivo.

"Estamos em ascensão. Muitas pessoas não assistem tanto quanto na Europa e subestimam quem somos, do que somos capazes. Ninguém acreditou em nós e agora muita gente acredita. Outras equipes estão crescendo, inclusive nós. Não haverá mais aquele time que vai vencer todo mundo facilmente. Cada jogo será uma batalha", afirmou.

SELEÇÃO COBRA FEDERAÇÃO

As jogadoras cobraram o pagamento de premiações e viagens desde 2021. Elas contam com o apoio do FIFPro (Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol).

O FIFPro emitiu nesta terça-feira (8) uma nota oficial detalhando a briga da seleção nigeriana com a federação nacional.

"Durante a Copa do Mundo, as jogadoras expressaram o desejo de manter o foco em seu desempenho, sem fazer declarações públicas ou enfrentar outras distrações. No entanto, elas acreditam que chegou a hora da Federação de Futebol da Nigéria honrar seus compromissos e pagar os valores pendentes", afirma trecho da nota do FIFPro.

A nota diz ainda que a seleção nigeriana está frustrada por ter que seguir cobrando a federação.

É lamentável que os jogadores precisassem desafiar sua própria federação em um momento tão importante de suas carreiras