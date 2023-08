SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Desde a chegada do grupo comandado por Nasser Al-Khelaifi, o PSG sonha com o seu primeiro título da Liga dos Campeões. O clube, no entanto, tem colecionado eliminações e agora se vê em clima de despedida do último pilar do projeto que ganhou força na temporada 2017/18: a dupla Neymar e Mbappé.

PILARES DE UM SONHO

O projeto ambicioso do PSG contou com diversas contratações de peso em busca do sonho da Champions League. Ibrahimovic e Cavani foram uns dos primeiros e se tornaram referências dentro do clube, conseguindo marcas expressivas apesar de não levarem até o título.

O projeto se intensificou ainda mais na temporada 2017/18, quando o clube anunciou nomes de peso como Neymar e Daniel Alves, além da então joia francesa Kylian Mbappé. As contratações não foram suficientes e a equipe acabou eliminada pelo Real Madrid ?que viria a ser campeão? nas oitavas de final.

Em 2018/19, o PSG apostou na contratação do experiente goleiro Gianluigi Buffon para causar mais impacto no elenco. Sem sucesso. A equipe caiu de novo nas oitavas de final, dessa vez para o Manchester United, com um pênalti no fim do jogo. O italiano, inclusive, deixaria o clube logo em seguida após saber que não seria titular.

Para a temporada seguinte, outro multicampeão foi o nome da vez no gol: Keylor Navas. Ele, junto de outros pilares, ajudou o clube chegar até a sonhada final, mas viu o sonho ir por água abaixo com a derrota para o Bayern de Munique, com gol de Coman, revelação justamente do PSG.

Após novo fracasso ?mas sem contratações badaladas? no ciclo 2020/21, a temporada 2021/22 veio cheia de expectativas, uma vez que o PSG anunciou Messi e Sergio Ramos, além de promessas já firmadas como o goleiro Donnarumma e o lateral Hakimi.

Os resultados, mais uma vez, não vieram. Nas duas temporadas com o trio Neymar, Messi e Mbappé, o PSG acabou eliminado nas oitavas de final por Real Madrid e Bayern de Munique, nesta ordem.

Daniel Alves, Sergio Ramos, Buffon e Navas, apesar da experiência, não vingaram e não deixaram saudades nos torcedores. Messi, mesmo com toda a expectativa, frustrou a torcida que, inclusive, o vaiou em seus últimos jogos com o PSG.

FIM PRÓXIMO

Mbappé comunicou ao PSG que não quer renovar o seu contrato. O atual vínculo entre clube e atleta vai até junho de 2024 e o jogador não quer ativar a cláusula de renovação por mais uma temporada. Assim, pode deixar a equipe de graça no ano que vem, podendo assinar um pré-contrato já em janeiro.

Apesar de querer se desligar do PSG, Mbappé não está disposto a fazer isso já nesta temporada. O atacante, segundo a imprensa europeia, quer ficar no clube neste ciclo 2023/24 para receber tudo o que tem direito. Ele, inclusive, já teria recusado uma proposta milionária da Arábia Saudita.

Neymar também nutre o desejo de deixar o PSG. Ao contrário do companheiro, no entanto, ele quer fazer isso já nesta janela de transferências e teria comunicado sua decisão ao clube, segundo divulgou o jornal "L'Équipe".

Desde que chegou ao clube, o brasileiro colecionou lesões ? a última delas em fevereiro deste ano ? e entrou em rota de colisão com a torcida, sendo alvo de protestos.

O PSG não se opõe à ideia de negociar Neymar, diferentemente do que pensava a respeito de Mbappé. O clube tirou o brasileiro das fotos oficiais para a temporada e, em uma reunião com o técnico Luis Enrique, avisou que Neymar não faz mais parte dos planos, segundo a emissora "RMC". De acordo com o jornal "AS", o Paris toparia, inclusive, emprestar o brasileiro, mas exigindo uma obrigação de compra ao término do empréstimo.

O clube tem até o começo de setembro para definir a situação de dois dos últimos grandes pilares que "moldaram" o clube no sonho pela conquista da Liga dos Campeões.