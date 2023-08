SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG não conseguiu furar o bloqueio do Lorient e ficou no 0 a 0 na estreia do Campeonato Francês neste sábado (12), no Parc des Princes.

O time promoveu a estreia de alguns reforços, como Gonçalo Ramos, Asensio e Lee Kang-in.

Mbappé marcou presença. O francês estava na arquibancada do Parc das Princes ao lado de Ousmane Dembelé, reforço do time parisiense nesta janela.

Neymar não foi relacionado para a partida, assim como o astro francês. Ambos estão fora dos planos do time e devem ser transferidos até 31 de agosto.

Como foi o jogo

O Lorient impôs um ferrolho de marcação na entrada da grande área e dificultou a criação do PSG. Os visitantes, no entanto, pouco ficaram com a bola e tentaram lances de efeito em contra-ataques.

Apesar de ser dono da casa, o PSG sofreu com a falta de criatividade para ultrapassar a defesa adversária.

O time terá a estreia de Ousmane Dembelé em breve, mas as ausências de Neymar e Mbappé parecem ter sido sentidas a princípio.