PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Luis Suárez não marca há seis jogos pelo Grêmio. Em campo por 550 minutos sem balançar a rede, o uruguaio vive a maior seca desde 2018 e ainda convive com uma marca curiosa: não

Foram oito jogos do 'Pistolero' longe do Rio Grande do Sul até agora, seis pelo Brasileirão e dois pela Copa do Brasil. A próxima oportunidade será na quarta-feira, contra o Flamengo, pela Copa do Brasil. Hoje (13) o Tricolor joga em casa, contra o Fluminense.

Distante da Arena, Suárez só marcou contra o Ypiranga e Caxias, pelo Gauchão. Os outros 14 gols feitos por ele foram na casa gremista.

São 550 minutos em campo desde o último gol de Luisito, diante do Coritiba. Suárez não passa tanto tempo em branco desde 2018, quando defendia o Barcelona.

No Nacional, do Uruguai, o maior período em campo sem gols de Suárez foi de 472 minutos. Em 2021, ele chegou a ficar 530 minutos jogando sem gols pelo Atlético de Madri.

Só em 2018 que o jejum foi maior. Suárez defendia o Barcelona e ficou 569 minutos sem balançar as redes, mesmo estando em campo, em jogos do Espanhol e da Liga dos Campeões.

Jogos em que ele foi relacionado mas ficou no banco de reservas não entraram na contagem.