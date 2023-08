Paulo Neves não é mais o técnico do Villa Real. O clube juiz-forano anunciou a saída do treinador no início da noite dessa segunda-feira (14) através das redes sociais. O Villa Real estreia no Campeonato Mineiro dia 27 de agosto, às 10h30, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, contra o Atlético de Três Corações.

Em Nota Oficial o clube informou que deseja sucesso ao profissional, mas não explicou o motivo de sua saída. Um substituto deve ser anunciado em breve.

Veja o pronunciamento do clube sobre a saída do técnico.

Recentemente o Portal Acessa.com publicou uma reportagem relatando que Paulo Neves, que também é ex-prefeito de Guarani, teve a prestação de contas eleitorais desaprovadas pelo TRE e terá que devolver mais de R$200mil aos cofres públicos. Ele se candidatou para Deputado Federal em 2022. Cabe recurso.