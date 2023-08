RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - Membros de uma torcida do Flamengo fizeram um protesto na manhã de hoje (15), na porta do CT. A diretoria foi um dos alvos da ação.

Faixas foram presas em frente à entrada do Ninho do Urubu. Elas tinham dizeres contra a gestão, o técnico Jorge Sampaoli e o time.

O movimento acontece na véspera do duelo com o Grêmio, pela volta da semifinal da Copa do Brasil.

As peças continham fases como: "F.... -se o treinador. Joguem como homens", "diretoria de frouxos" e "vencer, vencer, vencer".

Ao publicar um vídeo nas redes sociais, houve hashtags com pedidos pelas saídas de Marcos Braz, Juan e Fabinho.

Marcos Braz é o vice-presidente de Futebol, o ex-zagueiro Juan ocupa o cargo de gerente técnico e o ex-volante Fabinho é o gerente de futebol.

Na mesma publicação, o presidente Rodolfo Landim foi chamado de "omisso".

O Rubro-Negro atravessa uma crise, que se agravou após a eliminação nas oitavas de final da Libertadores, em derrota para o Olimpia.

A chegada da delegação no Rio foi com confusão e xingamentos a Landim, a Marcos Braz, ao técnico Sampaoli e a alguns jogadores.

No domingo, no Maracanã, contra o São Paulo, novamente a torcida demonstrou insatisfação com o momento da equipe.