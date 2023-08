SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O jogador Rodion Amirov, prodígio do hóquei, morreu aos 21 anos após lutar contra tumor cerebral.

Amirov foi diagnosticado com o tumor em fevereiro de 2022, enquanto tratava de uma lesão não relacionada, na Rússia.

O jogador foi a escolha da primeira rodada do draft do Toronto Maple Leafs em 2020. A franquia assinou com Amirov um contrato de entrada de três anos.

Brendan Shanahan, presidente dos Maple Leafs, expressou sua tristeza pela perda e elogiou a positividade e coragem de do atleta durante sua batalha contra o câncer.

"Toda a organização Maple Leafs está devastada por esta perda trágica. (...) É incrivelmente triste ver um jovem com tantas promessas ser tirado de nós tão cedo", disse.

Amirov marcou um gol na temporada 2021-2022 e um total de 10 em sua carreira profissional de seis anos.