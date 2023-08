SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Quatro surfistas australianos que estavam desaparecidos havia 36h foram encontrados vivos na Indonésia.

O quarteto foi localizado boiando em pranchas no mar depois que o barco em que estavam desapareceu no último domingo (13). Após uma tempestade, a embarcação não retornou das remotas Ilhas Banyak que eles visitaram, de acordo com o portal News.

Elliot Foote, Steph Weiss, Jordan Short e Will Teagle faziam parte das sete pessoas desaparecidas. Eles estavam em uma viagem de aniversário para comemorar os 30 anos de Elliot, segundo o jornal NZ Herald.

As buscas se iniciaram nesta segunda (14) e mobilizaram autoridades dos dois países. Os quatro integravam um grupo maior, que se dividiu em dois barcos, e apenas um havia chegado no destino.

O pai de Elliot recebeu uma mensagem do filho afirmando que estava bem. "Ei, pai, Elliot aqui. Estou vivo, seguro. Te amo. Conversamos mais tarde", escreveu o aniversariante utilizando o celular de outra pessoa.