O auxiliar técnico, Wesley Tanque e o preparador físico, Guilherme Stroppa e o analista Will Clodsmidt confirmaram a saída do Esporte Clube Villa Real nesta terça-feira (15). A decisão ocorreu um dia depois do comunicado sobre o desligamento do técnico Paulo Neves. Tanto Wesley, quanto Guilherme e Will atribuem a saída à divergências com a direção do time. O gerente de futebol, Alisson Soares, também teria deixado o cargo, no entanto, Acessa aguarda a confirmação, uma vez que o gerente está em viagem. Assim que a informação for verificada, o texto será atualizado. A assessoria de comunicação do Esporte Clube Villa Real afirmou que a saída de Will e Alisson não foi informada ao clube.



O clube fará uma coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (16), às 14h no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio.

"A gente entende que o trabalha estava sendo muito bem feito e o time já estava com um entrosamento legal, já estava todo mundo se entendendo e, ocorreram divergências em relação à diretoria, que não achava isso. Então, a gente decidiu sair, entendendo que estava tendo essa incompatibilidade de formações", explicou Wesley. Ele destacou que deseja tudo de bom ao time. "Que o Villa consiga fazer um grande campeonato, e é vida que segue, futebol é assim também".



Guilherme Stroppa reitera: "Estou bem com a decisão, ela foi muito acertada. Foi por incompatibilidade e descontentamento da presidência com o trabalho da comissão técnica. Diante disso, nós nos retiramos." Ele ainda ressalta que deseja sucesso ao clube "Que conquistem seus objetivos. Saio sem mágoas".

O analista Will Clodsmidt detalha que a comissão técnica trabalhava de maneira unida e coesa e, com o tempo, houve desgaste na relação com a diretoria. "É uma sensação de pesar, porque a gente tinha um projeto muito grande. O projeto era de todo mundo. Não tinha como dividir. A comissão teve desgaste com a diretoria. Particularmente não tive problemas. Mas como grupo, nesse momento de estar juntos, não tem como ficar."

Os três pontuaram que torcem para que a equipe, que tem estreia no Campeonato Mineiro prevista para o dia 27 de janeiro, às 10h30, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio,contra o Atlético de Três Corações. "Que o público abrace o clube, principalmente nesse momento conturbado. Que entendam como algo do futebol.Torcemos muito pelo Villa Real", frisou Will.

Wesley pediu que as pessoas sigam apoiando o time. "Mas saibam que há muita coisa que precisa mudar ali. Com toda humildade, eu falo com a minha história no futebol, que presenciei muitas coisas que precisam ser modificadas,, que me deixaram assustado. O Villa está em busca de um lugar ao Sol e que as pessoas que estiverem nessa nova fase do trabalho lá tenham boa sorte para conseguir o acesso."

Entrega do Cargo

Em nota oficial, o Esporte Clube Villa Real comunicou que Paulo Neves não responde mais pelo comando técnico do time nessa segunda-feira (14). Paulo disse à equipe da Acessa.com, que conversou com amigos e resolveu entregar o cargo. "O motivo é que não estava sendo cumprido o que a gente, o que tinha combinado. Houve atitudes de desrespeito do presidente com os membros da Comissão Técnica. Eu, como líder da comissão, tomei uma atitude por mim e aí resolvi entregar o cargo e deixei os demais à vontade."