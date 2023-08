Wesley Assis foi nomeado como novo treinador do Esporte Clube Villa Real na tarde desta quarta-feira (16). O time estreia daqui a 12 dias na Segunda Divisão do Campeonato Mineiro. O novo comandante técnico já atuou no Pérolas Negras, na base do Tupi, depois no Tupynambás e também no Inter de Minas.



"Estou feliz de estar representando uma camisa de um clube que tem no seu DNA tanto a valorização dos atletas da cidade e da região, quanto os profissionais daqui. Essa foi sempre uma bandeira que eu procurei levantar, principalmente nos clubes em que eu trabalhei na cidade. A gente se sente feliz por estar representando um clube que tem o mesmo pensamento que o nosso", Afirmou Wesley.

Apesar do tempo curto para a preparação para a estreia no Campeonato Mineiro, ele destacou que vai buscar otimizar o trabalho. " A gente já escolheu o conteúdo mais importante a ser trabalhado neste momento. Então, agora é conseguir passar para os atletas da forma mais simples possível, dentro daquilo que a gente acredita, para que eles assimilem o quanto antes. O objetivo é que a gente consiga ter uma equipe equilibrada na estreia, que seja competitiva. A gente sabe que é um campeonato difícil, mas por já ter trabalhado com mais da metade do grupo, tenho essa projeção de fazer uma equipe competitiva,passo a passo, com os pés no chão, muito trabalho, para buscar o nosso espaço dentro da competição."

Mudanças na Comissão

Durante a coletiva de imprensa, o presidente do Villa Real, Allan Taxista respondeu sobre as mudanças na comissão técnica do time. Ele ressaltou que não se trata da demissão do grupo. Foi, como ele pontuou, apenas a troca do comando. "Houve uma conversa com o próprio treinador. Há algum tempo, tínhamos algumas discordâncias sobre a parte de treinamento dele. A gente sabe que o Campeonato Mineiro da segunda divisão é um tiro curto.Entramos em um acordo, com o desligamento dele."

Segundo Allan, atletas pediram uma reunião com ele após o amistoso realizado em Nova Friburgo (RJ). "Os atletas externaram essa situação de descontentamento nos treinamentos. Foi aí que eu achei que era o momento de sentar e conversar. Entramos em um acordo e resolvemos o desligamento do comando técnico. É importante deixar isso bem frisado, foi o comando técnico, não da comissão. Fui pego de surpresa com a comissão técnica pedir o desligamento também."



Na avaliação de Allan, embora tenha sido surpreendido pela decisão dos profissionais que comunicaram a saída do time, esse é um tipo de ação comum no universo do futebol. "A demissão foi só do Paulo Neves. Mas é normal, porque quando o treinador sai do clube, às vezes, a comissão técnica também acompanha. Só achei estranho, por ser uma comissão técnica daqui de Juiz de Fora, que já conhecia. Mas entendo perfeitamente, porque se cria um laço de amizade, um vínculo afetivo. De repente acharam melhor acompanhá-lo. Uma pena, mas é o normal do futebol, a gente já está acostumado."



Questionamentos sobre cobranças excessivas também foram direcionados ao presidente do Villa Real. "Todos tiveram liberdade. Quem não quer trabalhar com pressão da torcida, da direção, tem que mexer só com escola de base, porque você não tem pressão. Você questionar é muito comum no futebol profissional. Eu nunca fiz intervenções nas atitudes deles como profissionais da área. Mas vou sempre questionar algo que, até ao meu ver, como ex-atleta, eu também possa ter essa possibilidade de comentar." Allan destacou que a palavra final sempre vai ser dos treinadores e disse que, com Wesley não será diferente.

"Não tenho nada contra o Paulo Neves, quero deixar isso bem claro para vocês. Paulo é um cara sensacional como pessoa, por quem eu tenho um carinho enorme. Somente o comando, da minha parte do clube, de ver os treinamentos, achei que estava faltando um pouco. Espero que ele não saia daqui magoado", acrescentou Allan Taxista sobre a saída de Paulo. Ele ainda reforçou que o foco do clube é seguir representando oportunidades para jogadores de Juiz de Fora e região.