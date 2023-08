SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Julio Casares celebrou o retorno de Lucas Moura ao São Paulo e sonha com a possibilidade de tê-lo em 2024.

O QUE ACONTECEU

O atacante tem contrato apenas até dezembro deste ano e, depois disso, voltará a ficar livre para assinar com um novo clube. Casares quer convencer o jogador com a 'experiência São Paulo'.

O presidente sabe da identificação de Lucas com o clube e como o apoio e felicidade da família do jogador podem influenciá-lo.

Lucas se emocionou e afirmou 'estar vivendo um sonho' após a vitória por 2 a 0 contra o Corinthians, na noite de ontem. O atacante, inclusive, marcou um gol e teve seu nome cantado pelas arquibancadas.

"O Lucas está sentindo o gosto desse momento. Brinquei com ele: 'pode ficar!', mas depende dele, né? Foi um momento épico, ele estava super emocionado. Ele diz que hoje foi um momento de superação e de emoção muito grande. Agora, no dia a dia, vamos ver, ele vai gostando, a família está feliz. A torcida está maravilhada com a disposição dele", afirmou Casares.

SAÍDAS POSSÍVEIS

O presidente confessou que a manutenção do atual elenco é para dar condições para o técnico Dorival Júnior. Ele não descartou a possibilidade de saídas até o final da janela de transferências.

O time tricolor entrou na janela de transferências sem esconder que precisava negociar atletas, mas vem segurando os jogadores do elenco de Dorival Jr após pedido público do próprio treinador.

Newerton, garoto da base, foi vendido para ajudar a segurar atletas do time profissional. No entanto, nomes como Beraldo, Welington, Pablo Maia e Rodriguinho estão na mira de clubes europeus.

"O mercado, ele faz proposta, ofertas e você discute tudo... nós já seguramos muito alguns atletas. Só liberamos o Gabriel Sara depois, temos tido uma manutenção desse elenco para dar condições pro Dorival. Mas ninguém é inegociável. Se chegar uma proposta à altura, vamos discutir. Tudo é discutível e negociável", afirmou o presidente tricolor.