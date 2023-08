SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar se despediu de jogadores e membros da comissão do PSG. Vídeo e fotos do último dia do brasileiro nas instalações do clube francês foram divulgadas nas redes sociais do time nesta quinta-feira (17).

Nas imagens, o jogador cumprimenta atletas, incluindo Mbappé, e, ao final, todos posam para uma foto. Informações de bastidores dão conta de que o francês não queria mais Neymar no time parisiense, e o brasileiro chegou a curtir um post que insinuava isso.

Aos 31 anos, o camisa 10 da seleção trocou o PSG pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, em um negócio que pode girar em torno de 90 milhões de euros (R$ 487 milhões).

Pouco depois de postar a homenagem a Neymar, o clube anunciou o francês Dembélé como seu novo camisa 10.

'MUITO EMPOLGANTE', DIZ NEYMAR

Ao escolher a Arábia Saudita, Neymar seguiu os passos de Cristiano Ronaldo. Cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, o português chegou ao Al-Nassr em dezembro de 2022, com contrato por dois anos e meio, após uma saída amarga do Manchester United.

"Eu acredito que Cristiano Ronaldo começou tudo isso e todo mundo o chamou de louco, e isso e aquilo. Agora, você vê a liga crescer cada vez mais", disse Neymar, em sua primeira entrevista após a transferência na quarta-feira.

A liga saudita investiu mais de 600 milhões de euros (R$ 3,2 bilhões) para atrair alguns dos principais jogadores e técnicos de clubes europeus.

As contratações mais notáveis incluem o vencedor da Bola de Ouro Karim Benzema, do Real Madrid, o capitão do Liverpool, Jordan Henderson, e Riyad Mahrez, do Manchester City.

"É muito empolgante encontrar tantos jogadores de qualidade nos outros times. Isso anima e motiva a jogar ainda melhor. E é claro que quando você joga contra Ronaldo, Benzema, [Roberto] Firmino a empolgação é ainda maior", disse Neymar.

O Al Hilal trouxe de volta o técnico português Jorge Jesus, por um ano, e contratou o ex-capitão do Wolverhampton Rúben Neves, o sérvio Sergey Milinkovic-Savic, o zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly e o atacante brasileiro Malcom.

"Eu acho que é muito importante ter qualidade no time. Obviamente, ajuda em algumas decisões que você toma em sua carreira. Certamente, foi isso para mim", disse Neymar.

"Estou muito empolgado para escrever uma nova história correndo atrás de todos os objetivos com o clube e meus companheiros -- vencer mais e mais títulos e atingir as ambições do clube".

O Al Hilal recebe o Al-Feitha na próxima rodada do Campeonato Saudita no sábado.