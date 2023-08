SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Medina será convocado para representar o Brasil no ISA Games, competição em Porto Rico, em março do ano que vem, que pode permitir ao país levar um terceiro surfista nos Jogos Olímpicos de Paris. Se, com a ajuda de Filipe Toledo e João Chianca (Chumbinho) o Brasil vencer o torneio, Medina também irá às Olimpíadas.

A Confederação Brasileira de Surfe (CBSurf) já havia definido, no início do mês, que o surfista que terminasse em terceiro lugar na temporada da WSL (Medina foi o terceiro melhor brasileiro) ficaria com a terceira vaga do país no ISA Games. Os dois primeiros, classificados à Olimpíada (Filipe e Chumbinho), têm por obrigação participar do chamado Mundial Amador.

Quando essa exigência foi implementada pela primeira vez, antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a maior parte dos brasileiros no ISA Games de 2021 surfou as primeiras baterias da competição e, em seguida, se retirou. Assim, eles cumpriram a exigência de participar da competição, sem gastar energia com um torneio que não vale dinheiro, nem um troféu de prestígio.

Para incentivar a dedicação dos melhores surfistas do mundo ao seu torneio, a ISA criou a oportunidade de a equipe campeã da competição levar uma vaga extra nas Olimpíadas. Cada seleção terá até três surfistas e o resultado que vale é a soma da pontuação final de cada um deles.

Assim, Gabriel Medina vai depender, além do seu próprio esforço, de um bom desempenho de Filipinho e de Chumbinho em Porto Rico para ter a oportunidade de ir às Olimpíadas. Se o título vier, também já está definido, pela diretoria de esportes da confederação, que será o terceiro brasileiro (no caso, Medina) o convocado aos Jogos.

A CBSurf entende que os dois já classificados farão o que estiver ao alcance deles para que mais um brasileiro vá aos Jogos, ainda que Medina, se classificando, passe a ser o favorito ao ouro olímpico, dado seu histórico no Taiti, que receberá as disputas do surfe nas Olimpíadas de 2024 ? são seis finais e uma semifinal nas últimas sete vezes que competiu ali na WSL.

A briga pelos postos de segundo e terceiro melhores brasileiros no ranking da WSL estava aberta até as últimas baterias da etapa do Taiti, encerrada anteontem. Ao avançar à semifinal, Medina ultrapassou Yago Dora e assegurou que seria ao menos o terceiro. Para chegar ao Finals e ter a chance de ultrapassar Chumbinho, porém, ele precisava ter sido campeão da etapa, o que não aconteceu.

Austrália e EUA devem ser os principais adversários do Brasil em Porto Rico, pelo número de surfistas de alto nível. Os australianos terão nas Olimpíadas e no ISA Games Ethan Ewing e Jack Robinson (atuais terceiro e quinto da WSL), e o terceiro melhor do país no ranking foi Ryan Callinan. Os EUA serão representados por Griffin Colapinto e John John Florence. O terceiro melhor norte-americano foi Barron Mamiya.