SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Suécia não deixou se abalar pela forte presença da torcida anfitriã e venceu a Austrália por 2 a 0, hoje (19), pela disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo feminina.

A partida aconteceu no estádio de Suncorp, em Brisbane, com a presença de quase 50 mil torcedores.

Os gols da partida foram marcados por Fridolina Rolfo, de pênalti, e Kosovare Asllani.

Com o resultado, a Suécia assegurou a medalha de bronze pela quarta vez em sua história. A equipe subiu no pódio em terceiro lugar nas Copas de 1991, 2011 e 2019. Porém, o melhor resultado ocorreu em 2003, quando ficou com o vice.

Só de ter chegado à semifinal, a Austrália já havia batido sua melhor campanha na história, então o quarto lugar consolidou o feito. Termina aqui a jornada da anfitriã que mobilizou o Mundial com estádios lotados e atuações emocionantes.

Como foi o jogo

Jogo de terceiro e quarto com clima de final e apoio fortíssimo da torcida. Em busca de um terceiro lugar inédito, a Austrália contou com a força dos torcedores, que criaram uma atmosfera bonita no estádio de Suncorp.

Primeiro tempo agitado com Suécia mais eficiente. As duas seleções mostraram que não vieram para o jogo a passeio e trabalharam forte em busca do gol. A equipe sueca encontrou mais espaços e conseguiu levar mais perigo, chegando inclusive a balançar as redes.

Pênalti polêmico gera muitas vaias em Brisbane. O panorama da partida mudou quando, por volta dos 30 minutos, a árbitra Foster foi chamada ao VAR para checar um possível pênalti em lance entre Hunt e Blackstenius dentro da área. Houve muita contestação dos torcedores australianos e também das atletas em campo.

Austrália sentiu a derrota parcial e voltou do intervalo pior. O segundo tempo começou bem mais brigado, com poucas chances, até a Suécia controlar totalmente as ações e ampliar o marcador.

Sam Kerr, assim como sua seleção, pouco produziu. Ainda sem estar 100%, a estrela australiana ficou bem marcada pelas suecas e criou poucas chances. A camisa 20 foi ovacionada pela torcida em vários momentos do jogo.

Convocada regularmente desde 2008 e com três Copas disputadas, Asllani chegou ao seu 45º gol pela Suécia em 171 partidas. Ela é a sexta maior artilheira da seleção europeia.

Gols e melhores momentos

Suécia quase marcou com apenas um minuto de jogo. Blackstenius invadiu a área e finalizou cruzado no cantinho. Arnold fez boa defesa.

Musovic demonstrou segurança e apareceu bem. Raso aproveitou cruzamento e surgiu na segunda trave com tempo de dominar e finalizar para boa defesa da goleira sueca.

Bola no travessão e pênalti para a Suécia. Hunt acabou tropeçando na perna de Blackstenius na área, mas a jogada seguiu normalmente. Aslani aproveitou a sobra de bola na direita e cruzou para Rolfo, que desviou de cabeça no travessão. Após intervenção do VAR, a árbitra revisou o primeiro lance e confirmou o penal.

Suécia abre o placar de pênalti. Rolfo bateu com precisão no canto esquerdo de Arnold, que até acertou o lado, mas não alcançou a bola.

Defesaça de Arnold. Mostrando reflexo, a goleira australiana pegou um chute forte de Blackstenius após bate e rebate na grande área.

Asllani fez 2 a 0 para a Suécia. Blackstenius carregou a bola, entrou na área e teve finalização travada. Na sobra, a atacante achou Asllani livre na entrada da área, que finalizou de primeira.

FICHA TÉCNICA

AUSTRÁLIA 0 x 2 SUÉCIA

Competição: Disputa do 3º lugar da Copa do Mundo feminina

Data: 19 de agosto de 2023, às 5h (de Brasília)

Local: Suncorp Stadium - Brisbane, Austrália

Público: 49.461 torcedores

Árbitra: Cheryl Foster (W)

Cartões amarelos: Gorry (Austrália); Rubensson e Hurtig (Suécia)

Gols: Rolfo (aos 30 minutos do primeiro tempo) e Asllani (aos 17 minutos do segundo tempo)

AUSTRÁLIA

Arnold; Carpenter (Nevin), Hunt, Polkinghorne (Chidiac) e Catley; Gorry (Van Egmond), Cooney-Cross, Raso (Vine) e Foord; Sam Kerr e Fowler. Técnico: Tony Gustavsson

SUÉCIA

Musovic; Andersson, Eriksson, Ilsestedt e Bjorn; Angeldal e Kaneryd (Sembrant); Rolfo, Rubensson e Asllani (Hurtig); Blackstenius (Blomqvist). Técnico: Peter Gerhardsson