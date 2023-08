O Caxias está classificado às quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (19), o time gaúcho superou o Ceilândia-DF nos pênaltis, por 7 a 6, após empate por 0 a 0 no tempo normal, repetindo o resultado do jogo de ida, no Centenário, em Caxias do Sul (RS). O duelo no Abadião, em Ceilândia (DF), foi transmitido pela

O Grená do Povo, como é conhecido o clube da Serra Gaúcha, repete a campanha de 2022, quando também foi à fase em que disputa o acesso à Série C. No ano passado, a equipe caiu para o América-RN, vencendo por 1 a 0 em casa, mas perdendo por 3 a 1 na Arena das Dunas, em Natal.

Os confrontos das quartas serão definidos com base na pontuação das equipes. A de melhor campanha entre as oito classificadas enfrenta a que somou menos pontos ao longo da competição e assim por diante. As partidas estão previstas para os dois próximos finais de semana.

O primeiro tempo foi pouco movimentado. Com dificuldades para se aproximar da meta do Caxias, ficando por vezes em posição de impedimento, o Ceilândia tentou apostar na bola parada e buscar espaços para finalizar de fora da área. A melhor oportunidade se deu em finalização de longe do atacante Clemente, aos oito minutos, defendida pelo goleiro Fabian Volpi.

O time gaúcho demorou a se soltar na partida. A primeira chegada mais perigosa ocorreu somente aos 37, em cobrança de escanteio pela direita. O atacante Vitor Feijão desviou próximo à pequena área e o zagueiro Ricardo Lima cabeceou por cima do gol. Aos 46 minutos, o atacante Eron recebeu na entrada da área e bateu rasteiro, rente à trave direita.

A falta de inspiração seguiu na volta do intervalo. Aos 23 minutos, o Ceilândia balançou as redes, mas em impedimento. O atacante Iago - que tinha acabado de entrar - cruzou pela direita e o meia Pedro Bambu, na sobra de um desvio na área, mandou para o gol. A auxiliar Daniella Coutinho Pinto, porém, indicou a irregularidade. Nos acréscimos, o time da casa teve a melhor chance da partida. Aos 47, o zagueiro Euller subiu sozinho na área para cabecear, mas mandou à esquerda da meta do Caxias.

A decisão da vaga foi para os pênaltis. A disputa levou quase dez minutos para iniciar, para sincronia do VAR. Na terceira cobrança do Ceilândia, Euller acertou o travessão. Em seguida, após o chute do atacante Marcão bater no poste superior e descer, a tecnologia foi acionada e constatou que a bola teria quicado depois da linha, confirmando o gol. O Caxias teve a chance de liquidar o duelo com Joãozinho, mas o goleiro Matheus Silva defendeu com os pés.

As equipes passaram a intercalar cobranças, até que Fabian Volpi salvou a batida rasteira de Uesles, a oitava do Ceilândia. Coube ao também zagueiro Fernando converter a penalidade decisiva e decretar a classificação do Caxias.

Mais dois times asseguraram vaga às quartas da Série D neste sábado. No Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei (MG), o Athletic-MG venceu o Camboriú-SC por 2 a 0. O volante Rafinha e o zagueiro Vinícius marcaram para o clube mineiro e reverteram a vantagem dos catarinenses, que tinham ganhado a partida de ida por 1 a 0.

Em Manaus, o Bahia de Feira perdeu do Nacional-AM por 3 a 2, mas se classificou por ter vencido o duelo anterior, em casa, por 2 a 0. Ronan e Everton Kanela anotaram os gols da equipe baiana no Estádio da Colina, enquanto o também atacante Iury Tanque foi responsável pelos três do time amazonense.

Na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), a bola está rolando para Retrô-PE e Maranhão. No último domingo, os times não saíram do zero no Castelão, em São Luís. Em caso de novo empate, o classificado às quartas será conhecido nos pênaltis.

