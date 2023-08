RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Paquetá foi titular, fez um gol e levou um cartão amarelo na vitória do West Ham sobre o Chelsea, neste domingo (20), por 3 a 1, pela Premier League. Foi o primeiro jogo do meia brasileiro desde a informação de que estava sendo alvo de investigação por suposto envolvimento com apostas.

Paquetá atuou ao longo dos 90 minutos do jogo no London Stadium e fez o terceiro gol, de pênalti, na vitória do West Ham. Na comemoração, a dancinha costumeira do brasileiro.

Antes de Paquetá, Aguerd e Michail Antonio balançaram as redes pelo time da casa, enquanto Chukwuemeka fez para o Chelsea.

Paquetá levou amarelo aos 34 minutos do primeiro tempo, após reclamar da arbitragem por uma falta não marcada.

A investigação sobre Paquetá envolve justamente um amarelo recebido em março, que foi alvo de apostas em um volume acima do comum. A aposta na ocasião previa um casamento com cartão recebido por Luiz Henrique, do Bétis. Por conta disso, os dois não foram convocados para a seleção principal e olímpica, respectivamente.

Com o resultado, o West Ham chegou a quatro pontos após duas rodadas da Premier League. O time aparece em sexto. Já o Chelsea, que ainda não venceu, ficou com um ponto.

Como foi o cartão amarelo

No lance, Paquetá realmente teve o braço puxado por Sterling e parou a jogada antes mesmo de o árbitro apitar. A reclamação foi direcionada ao assistente, que não assinalou nada na situação.

Dois minutos depois de ser amarelado, Paquetá quase fez um gol, mas a finalização passou muito perto, à esquerda do gol defendido por Sanchez.

Protagonismo

Paquetá exerceu funções diferentes ao longo da partida. Na escalação oficial, aparecia como segundo homem do meio-campo, em uma linha ao lado de Soucek. Mas o que se viu na maior parte do tempo foi o brasileiro como meia, mais centralizado, fazendo jus à camisa 10.

O primeiro gol do West Ham não teve ação direta de Paquetá - foi fruto de um escanteio cobrado pelo estreante Ward-Prowse na cabeça do zagueiro Aguerd. Na jogada do segundo gol, feito por Antonio, a bola chegou a passar por Paquetá, mas o passe decisivo não foi dele.

A expulsão de Aguerd fez Paquetá mudar de função no segundo tempo. O técnico David Moyes deslocou o brasileiro para a ponta esquerda, formando uma segunda linha de quatro, compensando o fato de estar com um a menos.

Foi pela ponta esquerda, em uma tabela de Paquetá com Emerson Palmieri, que nasceu o pênalti que culminou com o terceiro gol do West Ham. O lateral brasileiro foi derrubado por Moisés Caicedo. Paquetá converteu a cobrança, comemorou dançando, já nos acréscimos, e, assim que o árbitro terminou o jogo, desabou, muito cansado pela correria que colocou no jogo.

Discussão

Paquetá ajudou a esfriar o jogo pouco depois da expulsão ao chamar uma chegada mais forte de Gallagher. O brasileiro saltou para evitar contato mais forte e ao mesmo tempo tentar cavar uma punição do árbitro. O meia inglês empurrou Paquetá depois que o brasileiro se levantou. Paquetá caiu no chão de novo e o bolinho se formou ao redor dele.

Por que Paquetá está sendo investigado

A Federação Inglesa investiga um cartão amarelo que Paquetá recebeu em jogo contra o Aston Villa em 12 de março pelo Campeonato Inglês. Segundo informações preliminares, os investigadores detectaram um fluxo incomum de apostas casadas no site Betway feitas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Os apostadores teriam investido o valor máximo permitido em dois eventos: cartão amarelo para Paquetá e cartão amarelo para o também brasileiro Luiz Henrique, do Betis, que jogou no mesmo dia pelo Campeonato Espanhol. Os dois eventos de fato aconteceram. Existe a suspeita de que os jogadores possam estar envolvidos com os apostadores.

Se essa suspeita se confirmar, seria um caso de aposta indireta, também proibido tanto pelo Código de Ética da Fifa quanto pelo regulamento da Federação Inglesa. Paquetá foi retirado da convocação da seleção brasileira. Segundo o técnico Fernando Diniz, Paquetá foi retirado para que possa "resolver" a questão da investigação.

Paquetá ainda não se pronunciou sobre o caso.

