SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar esteve no centro de treinamento do Al-Hilal pela primeira vez neste domingo (20) e realizou atividades internas. O clube também revelou qual a lesão do craque brasileiro.

A equipe saudita afirmou que o camisa 10 está com dores no quadríceps, músculo localizado na região anterior da coxa.

O Al-Hilal informou que Neymar fez uma sessão de treino na academia, que faz parte de seu programa de reabilitação. Os perfis do clube nas redes sociais publicaram registros do jogador de 31 anos chegando no local e realizando trabalhos físicos.

Neymar foi apresentado com festa ontem pelo clube e existia a expectativa por sua estreia. No entanto, o brasileiro não esteve entre os relacionados no empate por 1 a 1 com o Al-Fayah, pela segunda rodada do Sauditão.

Após a partida, o técnico Jorge Jesus afirmou que o atacante está lesionado e criticou ele ter sido convocado pela seleção brasileira. O treinador português anunciou a lesão muscular na coletiva pós-jogo.

Mal-estar na CBF

Neymar foi convocado na última sexta (18) por Fernando Diniz para defender a seleção nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. O Brasil estreia contra a Bolívia em 8 de setembro, em Belém (PA), e depois visita o Peru no dia 12, em Lima.

A CBF já sabia da condição física do craque brasileiro antes do anúncio da lista. Os jogadores selecionados se apresentarão à seleção em duas semanas

A declaração de Jorge Jesus não caiu bem na CBF. A entidade não aprovou o tom utilizado pelo treinador português, que chegou a ser ventilado para assumir o cargo após a saída de Tite, e teme que ele possa vir a ser uma espécie de obstáculo logístico para o novo ciclo de Copa.

O camisa 10 participou da pré-temporada do PSG e voltou a jogar após cinco meses, balançando a rede duas vezes no confronto. Ele recuperou-se de uma grave lesão no tornozelo direito sofrida no final de fevereiro.