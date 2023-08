SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) reconheceu nesta sexta-feira (25) o pedido do Atlético Mineiro para transformar a conquista do "Torneio Campeão dos Campeões" de 1937 como título nacional, análogo ao atual Campeonato Brasileiro.

Desta forma, a equipe mineira passa a ser reconhecida como tricampeã nacional. O clube também ganhou os brasileiros de 1971 e 2021.

A homologação foi assinada pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e por outros membros da entidade após uma reunião na sede da confederação, no Rio de Janeiro.

No encontro, o Atlético foi representado pelo vice-presidente José Murilo Procópio, por Ricardo Guimarães, presidente do Conselho Deliberativo, e por Rubens Menin, um dos acionistas da SA do clube.

O documentado redigido pela CBF diz que o "Torneio dos Campeões disputado em 1937 foi sim extremamente relevante à época em meio aos debates e divisões geradas no futebol brasileiro em função da defesa da implementação do profissionalismo entre os clubes".

A homologação será comunicada à Conmebol e também à Fifa, porém a conquista não valerá para ganho de pontos no Ranking Nacional de Clubes e nos rankings da Conmebol e da Fifa.

Em nota, o Atlético afirmou que "o reconhecimento faz justiça aos campeões nacionais daquele ano e devolve ao Atlético a honraria de ser o 1º Campeão Brasileiro."

Em 1937, o comando do futebol era dividido entre federações nacionais.

O torneio Campeão dos Campeões foi promovido pela Federação Brasileira de Football (a extinta FBF, que se fundiria à CBD, Confederação Brasileira de Desportos, precursora da CBF) e teve participação dos campeões das ligas profissionais dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo.

O Atlético venceu Portuguesa de Desportos, Fluminense e o Rio Branco para levar o troféu.

A FBF tinha os clubes profissionais como afiliados, e a CBD tinha os times amadores, além da seleção brasileira.

No dossiê apresentado pelo Atlético à CBF também foi utilizado como argumento o fato de a entidade ter reconhecido, em 2010, os títulos do Robertão e Taça Brasil de Bahia, Santos, Cruzeiro, Botafogo, Palmeiras e Fluminense como campeões brasileiros.