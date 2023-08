O Villa Real entra em campo pela primeira vez na Segunda Divisão do Campeonato Mineiro neste domingo (27), às 10h30 contra o Atlético Três Corações no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio em Juiz de Fora. A partida também será transmitida ao vivo através do canal do clube no Youtube.

Wesley Assis, que assumiu o time doze dias antes da estreia, comentou sobre o trabalho feito ao longo da semana. "Foi uma semana muito produtiva e muito forte de trabalho. Iniciamos a semana com uma folga merecida pelos atletas, por tudo aquilo que eles fizeram em termos de intensidade na semana passada e o objetivo dessa semana foi reafirmar alguns conteúdos que a gente já tinha trabalhado e fortalecer a nossa ideia de jogo dentro da parte tática também e ir ajustando as bolas paradas, que é importante trabalhar nesse último momento", relatou o treinador.

Sobre a partida, Wesley analisa. "Os jogadores estão conscientes da importância do jogo em casa, lógico, respeitando o adversário, mas em busca do nosso objetivo. Esperamos que seja a partida equilibrada, tanto no aspecto ofensivo quanto ao defensivo. Vai ser um jogo difícil, independente se o jogo é em casa ou fora. Sabemos da importância dessa partida para o clube e espero que os atletas estejam conscientes e concentrados para que possamos conseguir a vitória na estreia".

FOTO: Marcelo Costa/E.C. Villa Real - Wesley Assis

DE VOLTA PRA CASA

Wellerson de Freitas, conhecido como Irmão, passou pelo Villa Real em 2022 e no início da trajetória do clube. O atacante, que tem passagem pelo Friburguense e Joinville, volta para a águia juiz-forana em 2023 e, pela primeira vez, vai disputar uma competição profissional vestindo as cores do clube.

Sobre esse momento especial, Irmão comenta. "Fico feliz por estar de volta e atuando por um clube que me deu uma oportunidade para aparecer no cenário do futebol e a minha expectativa pro jogo é uma das melhores. O elenco vem trabalhando firme essa semana e está bem preparado para combater o adversário, e o que eu posso falar pro time do povo é que dentro de campo nunca irá faltar foco e determinação do nosso grupo, vamos batalhar até o final para estar defendendo esse manto sagrado", conta o atacante.



FOTO: Yan F./E.C. Villa Real - O atacante Irmão

PJF DISPONIBILIZA ÔNIBUS EXTRA PARA O JOGO

Para atender aos torcedores do Villa Real para a partida contra o Atlético Três Corações, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) vai disponibilizar uma linha de ônibus, 517 - Estádio. O ponto de partida em direção ao Estádio Municipal Radialista Mário Helênio será na Avenida Itamar Franco 992, Centro, em frente ao Procon.



Os horários de saída da linha serão às 08h50 e 09h50. Após este horário, o ônibus aguardará o final do jogo para retornar com os torcedores ao Centro.