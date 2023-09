SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos multou o atacante Soteldo após a expulsão nos acréscimos contra o América-MG, em derrota por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

A direção do Santos encarou a expulsão como um ato de indisciplina do jogador. Nesta segunda (4), uma reunião junto do coordenador esportivo Alexandre Gallo definiu uma multa financeira ao venezuelano.

Após o árbitro Leandro Pedro Vuaden marcar uma falta contra o Santos, Soteldou reclamou em meio a xingamentos. O árbitro aplicou o amarelo e, com a insistência, optou pelo vermelho.

Expulsão com cartão vermelho direto por após receber um cartão amarelo proferir as seguintes palavras 'faz tempo que apita só contra nós, c... vai se f...'".

Na súmula da partida, Leandro detalhou o ocorrido e explicou a motivação do cartão vermelho.

O venezuelano já havia ficado afastado anteriormente por ato de indisciplina com o ex-técnico Paulo Turra. Após a chegada de Diego Aguirre o atacante foi reintegrado.

Com o cartão vermelho, Soteldo desfalca o Santos contra Cruzeiro, no próximo dia 14 (quinta-feira), na Vila Belmiro.

"Quero pedir desculpa pra todos os santistas. Foi um momento em que estava muito quente pelo resultado. Até agora estou entrando em noção a merda que fiz. Prometo que não vai acontecer de novo", disse o atacante em suas redes sociais.