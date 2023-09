PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Há alguns anos o sobrenome Hazard causava vários níveis de expectativa no futebol. Eden tinha potencial para ser melhor do mundo, Thorgan era visto como atleta para grandes centros, Kyllian se tornava realidade e Ethan uma promessa. Mas o tempo fez questão de esfriar todo interesse na família, e a realidade é crise e esquecimento para todos eles. Nesta terça0feira (12), a seleção belga entra em campo para enfrentar a Estônia pelas Eliminatórias da Euro sem qualquer Hazard entre os jogadores.

O MAIS VELHO QUER CERVEJA

Eden Hazard, 32 anos, é o mais velho dos irmãos e está sem clube há bastante tempo. Depois de ser contratado pelo Real Madrid por 100 milhões de euros (R$ 530 milhões na cotação atual) em 2019, o jogador se tornou uma grande decepção convivendo com lesões e problemas para manter a forma.

Autor de mais de cem gols na Premier League, eleito melhor jogador do Campeonato Inglês e presente na seleção da Uefa, ele cogita até aposentadoria, para 'beber algumas cervejas'.

Recentemente, sua contratação esteve em pauta até em clubes brasileiros.

"Aos poucos, é hora de aproveitar com a família e os amigos. Bebendo umas cervejas Juliper", afirmou Eden, em documentário sobre a seleção da Bélgica.

QUEM ESTÁ 'MELHOR'

Thorgan Hazard, de 30 anos, pode ser visto como o irmão mais valorizado no momento. Mas isso não quer dizer que viva uma boa fase.

Sempre à sombra do mais velho, ele construiu carreira no Borussia Monchengladbach e no Borussia Dortmund, da Alemanha, mas não conseguiu dar o salto para um gigante do continente.

Depois de ser pouco utilizado no Dortmund, foi emprestado ao PSV, da Holanda, na temporada passada. Voltou pra Alemanha e não seria utilizado, por isso acertou retorno ao futebol da Bélgica para jogar no Anderlecht.

A fase ruim o afastou da seleção da Bélgica, da qual não fez parte das últimas convocações.

EXPECTATIVA FRUSTRADA

Quando Eden fazia sucesso no Chelsea, havia uma grande expectativa sobre o potencial do irmão dele: Kylian, que acabou frustrada.

Dispensado do sub-23 do Chelsea no fim da temporada 2017/2018, ele passou pelo Cercle Brugge, sem sucesso, e hoje atua no Molenbeek, ambos da Bélgica. E já não é mais um menino, pois está com 28 anos.

PROMESSA, MAS NEM TANTO

O mais jovem dos filhos de Thierry Hazard ?que também foi jogador de futebol? é Ethan, de 20 anos.

A carreira do caçula ainda não deslanchou. Ele segue na Bélgica, atuando pelo Royal Union Tubize-Braine, da quarta divisão.

O mais talentoso de nós quatro é o caçula, Ethan. Repetimos isso frequentemente, mas é porque é verdade! Ele só precisa se dar conta de que é o melhor e de que precisa levar sua carreira com seriedade

Kylian Hazard sobre o irmão mais novo, em 2020.