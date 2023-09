SÃO PAULO, SP, RIO DE JANEIRO, RJ, E LIMA, PERU (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Neymar fez duras críticas ao gramado do Estádio Nacional de Lima (Peru), onde o Brasil enfrentou o Peru na madrugada desta quarta-feira (13). O camisa 10 também confessou que assumiu seu impedimento no lance do gol de Raphinha para agilizar o VAR ?o árbitro de vídeo, depois, demoraria mais de seis minutos para anular gol de Richarlison.

Campo ruim. "Muita dificuldade pelo campo. Campo estava muito ruim, mas faz parte, é o futebol sul-americano. Jogo muito duro. Campo super seco, duro. Isso dificulta nosso jogo, de passe rápido e por isso que tivemos muitos erros. Temos que tentar ao máximo e a gente conseguiu o gol na bola parada".

Impedimento assumido. "Primeiro lance eu já tinha falado para ele que estava impedido, que podia continuar, que eu ia ajudar eles. Do Richarlison eu acho que não, imagem estava na diagonal e não tem tanta precisão nisso. Futebol todos vêm pra ver gol. Quando na dúvida é cancelado fica chato".

Elogios a Diniz. "Cara muito positivo, obviamente pouco tempo para o treinador colocar seu trabalho na equipe, mas ele já deu uma pinta do que ele quer. Nós aceitamos isso e estamos com ele. É um cara muito coração, te exige o seu máximo e isso é importante pra seleção brasileira".