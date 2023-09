SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo negocia a venda do lateral-esquerdo Welington ao CSKA, da Rússia. O acordo precisa ser fechado nesta quinta-feira (14) quando fecha a janela de transferências do país.

O São Paulo está perto de vender o lateral-esquerdo Welington ao CSKA, da Rússia. O jogador já era alvo dos russos há meses.

Welington recentemente foi alvo do Brentford (Inglaterra), mas o time tricolor rejeitou a oferta dos ingleses. Naquela oportunidade, o clube pediu R$ 100 milhões, mas disse que não venderia o jogador agora.

Na época, o clube tricolor afirmou que iria privilegiar o 'projeto esportivo' com foco em ser campeão. A reunião se deu antes da eliminação da Copa Sul-Americana.

CONVERSAS SE ARRASTAM HÁ MESES

CSKA e São Paulo conversam há semanas sobre o jogador. Os russos já haviam demonstrado interesse mesmo antes do Brentford formalizar proposta.

O Tricolor recusou a primeira investida e fez com que o CSKA mudasse o foco para Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino. Sem sucesso na negociação com o RB, os russos retomaram os contatos por Welington.

O lateral estava no Marrocos com a seleção pré-olímpica e não voltou a tempo de jogar contra o Internacional nesta quarta-feira (13). Se for negociado, a tendência é que não atue na final da Copa do Brasil contra o Flamengo.

Tags:

Rússia