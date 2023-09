SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza venceu o Corinthians por 2 a 1, nesta quinta-feira (14), no Castelão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo foi uma prévia da semifinal da Sul-Americana, que será disputada daqui a duas semanas.

Lucero e Yago Pikachu fizeram os gols do time da casa, aos 26 minutos do primeiro tempo e aos 48 do segundo, respectivamente. Pedro fez o dos visitantes, aos 32 minutos da etapa inicial.

Marinho teve um gol anulado por impedimento e desperdiçou um pênalti. Além disso, o Leão do Pici acertou o travessão com chute de Pochettino na área, enquanto Wesley desperdiçou uma chance clara.

O Fortaleza segue em oitavo, mas chegou aos 35 pontos. Já o Corinthians permanece em 14º, com 26.

O duelo foi um ensaio para a semifinal que está no horizonte. As equipes inauguram o confronto valendo uma vaga na final da Sul-Americana no dia 26, na Neo Química Arena, e se encontram novamente no Castelão, em 3 de outubro, para definir a classificação.

O Corinthians volta a campo na segunda (18) para enfrentar o Grêmio, em casa, pelo jogo atrasado do Brasileirão. O próximo compromisso do Leão do Pici será na quarta (20) contra o São Paulo, no Morumbi, já pela 24ª rodada.

O JOGO

O Corinthians chegou para a partida desfalcado e com novidades em campo. Sem o suspenso Maycon e poupando Renato Augusto, Rojas, Fagner, Fabio Santos, Luxa promoveu o retorno de Pedro aos titulares e entrou com três zagueiros.

Retrancado, o Alvinegro paulista basicamente se limitou a segurar a pressão do time da casa. Com uma linha de cinco atrás e Yuri Alberto praticamente isolado na frente, o time comandado por Luxemburgo não conseguia criar nem dar respiro para a defesa.

O Fortaleza insistiu até marcar, aproveitando um erro na saída de bola do adversário. O Leão do Pici já dominava as ações e povoava o campo de ataque, explorando as jogadas em profundidade e sufocando o rival.

O Corinthians arrancou o empate na bola parada e com um herói "improvável". O jovem atacante de 17 anos, que voltou a jogar após dois meses, balançou as redes no único lance de perigo dos visitantes na etapa inicial.

Luxa mexeu no intervalo e a equipe melhorou. O técnico desfez o esquema com três zagueiros, colocando Wesley na vaga de Léo Maná, e o time conseguiu ultrapassar o meio de campo com mais frequência, passando a levar perigo.

O Fortaleza perdeu a intensidade no segundo tempo, quase viu o Corinthians virar e ainda errou um pênalti. Marinho, que infernizou a defesa do Corinthians na partida, ainda se machucou após desperdiçar a cobrança e foi substituído aos prantos.

A vitória, no entanto, veio no apagar das luzes. Aproveitando mais um erro de Bidu, que havia cometido o pênalti, Pikachu não perdoou e decretou o resultado.

GOLS

Cássio evita gol no início. Logo no quarto minuto de jogo, Bruno Pacheco foi lançado em uma brecha pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola atravessou a área e chegou até Pochettino na segunda trave. O argentino dominou adiantando e Cássio chegou fechando o ângulo para defender.

1x0. Aos 25min, Gil saiu jogando da pequena área, mas Marinho roubou a bola de Juan Oliveira e serviu Lucero. O camisa nove pegou de primeira e ainda contou com desvio em no zagueiro do Corinthians para pegar o contrapé de Cássio e inaugurar o placar.

Tentativa de bicicleta. Aos 31min, Marinho de u um passe por cobertura para Lucero, que dominou de coxa e tentou virar uma bicicleta, mas furou. Cássio ficou com a bola e reclamou muito com a defesa.

1x1. Aos 32min,Juan Oliveira cobrou escanteio pela esquerda e Moscardo desviou após bate-rebate no primeiro pau. A bola bateu no travessão e foi parar do outro lado, onde Pedro esperava sozinho e só precisou cabecear para dentro do gol.

Gol anulado do Fortaleza. Aos 34min, Marinho foi lançado em profundidade nas costas de Bidu, invadiu a área e bateu na saída de Cássio, acertando o ângulo. O árbitro validou o tento em campo, mas foi chamado pelo VAR e voltou atrás por toque no braço de Marinho ao dominar a bola.

Travessão. Aos 44min, o Fortaleza alçou uma bola alta e Pochettino ficou com a sobra no meio da área. O argentino soltou o pé à queima-roupa, mas carimbou o travessão.

Wesley perde gol. Aos 10min, Yuri Alberto puxou contra ataque e lançou Matheus Araújo, que entrou na área pelo lado direito e inverteu para Wesley. O jovem recebeu completamente livre diante do gol, mas errou o domínio e desperdiçou a chance.

Pênalti desperdiçado. Aos 28min, Marinho recebeu na direita, partiu para cima de Bidu e foi derrubado na área. Ele foi para a cobrança, pegou distância e mandou para fora. Cássio acertou o lado, mas nem precisou defender.

Pênalti anulado. Aos 45min, Matheus Araújo foi lançado pela esquerda, cortou a marcação e foi derrubado na área. O árbitro marcou o pênalti, mas a jogada foi invalidada por impedimento do camisa 30 da jogada.

2x1. Aos 48min, Escobar cruzou da esquerda e Pikachu errou o domínio, mas ficou com a sobra após vacilo de Bidu e chutou rasteiro, superando Cássio para a festa da torcida no Castelão.

Ficha técnica

Fortaleza 2 x 1 Corinthians

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e hora: 14 de setembro de 2023, às 19h

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Francisco Chaves Bezerra

VAR: Igor Junio Benevenuto

Amarelos: Marinho, Gil, Méndez

Gols: Lucero, aos 26min/1ºT, Pedro, aos 32min/1ºT, e Pikachu, aos 48'/2ºT

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi (Escobar) e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre e Pochettino (Galhardo); Marinho (Pikachu), Guilherme (Machuca) e Lucero (Romero). Técnico: Vojvoda.

Corinthians: Cássio; Léo Mana (Wesley), Bruno Méndez, Gil, Caetano e Matheus Bidu; Gabriel Moscardo (Cantillo), Ruan Oliveira (Matheus Araújo) e Giuliano; Pedro (Mosquito) e Yuri Alberto (Romero). Técnico: Vanderlei Luxemburgo