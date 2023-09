RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Disposto a concorrer à presidência do Vasco, Pedrinho pode ter como 1º vice-presidente geral um nome forte nos bastidores dos tribunais: Paulo César Salomão Filho, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e sobrinho do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luis Felipe Salomão.

Salomão Filho já se reuniu com Pedrinho e sinalizou positivamente para assumir o cargo em caso de vitória na eleição.

A escolha por Paulo César Salomão Filho é uma tentativa de ter um clube com mais proteção e representatividade enquanto instituição, já que o grupo político entende que o Vasco tem sido muito prejudicado nos últimos anos nos bastidores, como no caso recente da interdição de São Januário.

Filho do ex-desembargador Paulo César Salomão, o advogado é visto como uma pessoa influente tanto no Superior Tribunal de Justiça (STJ) como no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), algo que casaria bem com o corpo jurídico da chapa, que já tem fama nas eleições do Vasco de ter força nos bastidores.

Paulinho, como é conhecido nos corredores dos tribunais, é o único nome escolhido até o momento para um cargo de vice-presidência na chapa de Pedrinho, a Sempre Vasco.

Ele foi presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva entre 2018 e 2020.

Os ídolos Edmundo e Felipe apoiam a candidatura de Pedrinho e fazem parte do projeto, mas em caso de vitória na eleição deverão assumir cargos estratégicos, e não vice-presidências.

A eleição do Vasco acontecerá no fim do ano e escolherá o novo presidente do clube associativo. O atual é o empresário Jorge Salgado.

Embora a SAF seja uma empresa à parte, o grupo político de Pedrinho entende que pode se alinhar mais à 777 Partners, empresa americana que controla a Sociedade Anônima de Futebol do clube.

PEDRINHO DEIXA GLOBO APÓS 4 ANOS

Pedrinho anunciou em seu Instagram a saída do grupo Globo após quatro anos na empresa. Em publicação nas redes sociais, o ex-jogador afirmou que busca "novos projetos" e não citou o Vasco

"Hoje estou saindo do grupo Globo em busca de novos projetos. Uma casa que me deu a oportunidade de mostrar meu conteúdo, que me permitiu comentar em jogos e programas e perceber que após a carreira de atleta é possível ser feliz nessa profissão. Quero agradecer a todos da empresa que ao longo desses 4 anos me permitiram realizar muitos objetivos profissionais", escreveu Pedrinho.