SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos demitiu o técnico Diego Aguirre após a derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro na quinta (14), na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A diretoria do Santos entendeu que o desempenho contra o Cruzeiro em casa foi inaceitável. A reunião começou logo cedo e durou enquanto Aguirre comandava o treinamento no CT Rei Pelé.

O Santos agora discute com Diego Aguirre e seus auxiliares como pagar a multa do contrato que era válido até dezembro de 2024.

Aguirre dirigiu o Peixe em apenas cinco jogos: uma vitória e quatro derrotas. Apesar do desempenho ruim, ele gostaria de continuar e confiava em uma reação.

"Por decisão do Comitê de Gestão e da coordenadoria de futebol, o técnico Diego Aguirre não comanda mais o time profissional do Santos Futebol Clube. O treinador foi comunicado da decisão pelo coordenador técnico Alexandre Gallo, na tarde desta sexta-feira (15). Também deixam os cargos os auxiliares-técnicos, Juan Verzeri e Juan Andres Iraola, e os preparadores físicos Fernando Piñatares e Ignácio Piñatares. O Santos FC agradece os serviços prestados e deseja boa sorte em novos desafios", disse o clube em nota oficial.

O presidente Andres Rueda e o coordenador técnico Alexandre Gallo agora analisam se trazem um treinador ou se dão nova chance ao auxiliar Marcelo Fernandes.

Marcelo vai comandar a equipe diante do Bahia, segunda-feira, a princípio de forma interina.

O Santos está na 17ª colocação, zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Peixe voltará a campo para enfrentar o Bahia, segunda-feira, na Fonte Nova, em duelo direto contra o rebaixamento.

