SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Flamengo e São Paulo entram em campo para disputar a mesma taça na tarde deste domingo (17), às 16h, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, no Maracanã. No entanto, o significado daquele troféu não poderia ser mais distinto para os dois clubes.

Desde o momento em que começou a avançar e vislumbrou as fases mais adiantadas da Copa do Brasil, o São Paulo passou a ter a competição como prioridade. Tanto internamente quanto externamente, o torneio virou obsessão.

O fato é facilmente explicável: o Tricolor paulista nunca venceu uma Copa do Brasil. É o único título que o tricampeão do mundo não tem em sua galeria.

A vitória de virada sobre o Corinthians na semifinal em um Morumbi com ingressos esgotados aumentou ainda mais a expectativa pela final. Nos camarotes do estádio, os ingressos se esgotaram minutos após o apito final, ainda sem saber data e hora da decisão do título.

O técnico Dorival Jr tem poupado seus principais jogadores no Brasileirão em favor das duas copas que disputava. A eliminação nos pênaltis para a LDU (EQU) na Sul-Americana, porém, não foi tão sentida: o foco é evidente no título inédito.

A premiação de R$ 70 milhões para o campeão também é desejada pelo Tricolor paulista, que não esconde sua situação financeira delicada. Ainda assim, para aumentar sua chance de título, o clube fez o esforço de não vender nenhum atleta na janela de transferências e ainda adicionar as duas maiores contratações do futebol brasileiro no período: Lucas e James Rodríguez.

PRÊMIO DE CONSOLAÇÃO

Desde 2019, já sob gestão de Rodolfo Landim, o Flamengo empilhou taças como as do Brasileiro, Libertadores, Recopa e Supercopa do Brasil.

A atual temporada, inclusive, começou recheada de expectativa. O Rubro-Negro poderia ganhar nada menos que sete títulos, mas vê o mata-mata como possibilidade mais real de não terminar o ano de mãos vazias.

Até aqui, porém, acumulou fracassos. Com Vítor Pereira, ficou com o vice do Carioca, da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. No Mundial, caiu na semi.

Com Sampaoli, foi eliminado nas quartas de final da Libertadores e vê o topo da tabela do Brasileiro ainda distante.

"É a decisão de um título importantíssimo. Um título nacional que tem uma importância financeira muito grande, que tem uma importância para o clube também. A Copa do Brasil te proporciona muita coisa", disse Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo.