SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Goiás pelo Brasileirão e diminuiu a vantagem para o líder Botafogo (que joga neste sábado, 16, contra o Atlético-MG), mas o principal assunto após a partida foi a comemoração polêmica do autor do gol heroico nos acréscimos: Breno Lopes.

Breno Lopes marcou o gol da vitória nos minutos finais do jogo e na comemoração provocou a própria torcida, correndo em direção às organizadas e colocando as mãos no ouvido em uma espécie de resposta às vaias. Ele ainda mostrou rapidamente o dedo do meio das mãos e foi contido por Luan e Weverton.

O UOL apurou que Breno ficou muito abalado no vestiário após entender a dimensão de seu erro. Ele foi acolhido pelos demais jogadores do elenco e o técnico Abel Ferreira.

Weverton, Raphael Veiga e Abel Ferreira deram entrevistas após o jogo, e todos eles defenderam Breno Lopes após o episódio.

A reportagem também soube que Breno Lopes irá se desculpar com todos os torcedores ao longo do dia de hoje por meio de suas redes sociais.

Breno Lopes foi alvo de muitas críticas dos torcedores do Palmeiras após o gol que perdeu contra o Corinthians, no começo do mês. O atacante recebeu livre, na frente de Cássio e finalizou em cima do goleiro - perdendo uma chance importantíssima nos minutos finais do jogo.

O torcedor não esqueceu disso. Quando o atleta entrou na partida contra o Goiás, ele errou uma finalização e, em seguida, um cruzamento e foi muito vaiado no Allianz Parque.

Minutos depois, Breno Lopes aproveitou o bate e rebate na área do Goiás e marcou o gol que deu a vitória ao Palmeiras após um jogo ruim. O jogador aproveitou o momento para extravasar, mas irritou os torcedores.

O que Abel, Veiga e Weverton falaram sobre Breno Lopes?

"Sou o 1º a errar e o importante é que o Breno fez o gol da vitória, que era o que precisávamos. O primeiro a cometer erros sou eu, fui expulso algumas vezes por não controlar minhas emoções. Se bem que acho que estou diferente, bem melhor nesse aspecto, mas isso faz parte do futebol, as emoções", disse Abel Ferreira.

"Breno sempre trabalhou, um cara que é muito de grupo, se dedica, ajuda a gente como já ajudou em muitas vezes, decidiu o título da Copa Libertadores. Foi uma decisão de segundos que fazemos coisas que não queríamos, e depois vamos ficar com vontade de chutar a trave de raiva", afirmou Veiga.

"Não só Breno, mas todos os jogadores têm muito respeito pela torcida. A gente tem parceria incrível, torcedor sempre presente. Breno comemorou, desabafou, mas não pode jamais falar de desrespeito. Torcedor sabe o quanto a gente se entrega. No final, é tudo por eles, que se sintam bem. Hoje foi um grande gol do Breno, que nos deu três pontos", disse Weverton.