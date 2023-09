SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City tomou um susto e viu sua invencibilidade na competição ser ameaçada, mas venceu o West Ham de virada por 3 a 1 na manhã deste sábado (16), pela 5ª rodada da Premier League, no Olímpico de Londres, na Inglaterra.

A equipe de Pep Guardiola soma 100% de aproveitamento no Inglês. O time conta com cinco vitórias em cinco rodadas.

Doku, Bernardo Silva e Haaland marcaram para o Manchester City. Ward-Prowse descontou para o West Ham

O resultado mantém o City na liderança com 15 pontos. O West Ham cai para a 5ª posição, com 10.

O City volta a campo na próxima terça (19), dessa vez pela Liga dos Campeões, contra o Crvena Zvezda. Pela Europa League, o West Ham enfrenta o TSC Becka Topola, na quinta-feira.

O JOGO

West Ham aposta nos erros. O City iniciou dominando os lados e mostrou sua força nas chegadas constantes ao gol rival no início da partida, mas o West Ham manteve a estratégia que vinha funcionando até aquele momento: esperar o City, defender-se bem e apostar em contra-ataques velozes. O gol saiu em um desses momentos, quando Coufal roubou a bola na zaga e fez o cruzamento aos 35 minutos, encontrando a cabeça de Ward Prose.

Pressão não funciona. O City igualou o placar no início do segundo tempo, virou o jogo em meados da etapa e ampliou próximo aos minutos finais, porém, durante a segunda etapa, enfrentou maior pressão dos donos da casa. Ao contrário do primeiro tempo, onde apostaram principalmente em contra-ataques em cima do erro rival, passaram a realizar jogadas pelo centro e lançamentos longos pela lateral direita.

LANCES IMPORTANTES

City chega primeiro. Foden recebeu pela direita logo no primeiro minuto e cruzou na área, mas a zaga do West Ham chegou para fazer o corte.

Mas o que é isso, Haaland? Gvardiol recebeu de Doku aos 14' e cruzou rasteiro para Haaland aparecer livre nas costas da zaga e, diante do gol, errar o alvo e mandar para fora.

1 x 0. West Ham arrancou em contra-ataque com Coufal que cruzou na medida para Ward-Prowse, chegar livre na área e cabecear para abrir o placar aos 35' do primeiro tempo.

1 x 1. Doku recebeu na esquerda, entrou na área e cortou para dentro para bater entre dois marcadores e estufar a rede no primeiro minuto do segundo tempo.

Quase o segundo. Álvarez cobrou falta da entrada da área aos 6' e mandou a bola na trave.

1 x 2. Julian Alvarez dominou na meia-lua e deu toque de cavadinha para Bernardo Silva nas costas de Aguerd, na pequena área. O português bateu na saída de Areola e a bola entrou sem resistência.

1 x 3. Bernardo Silva chega na entrada da área e toca para Haaland que bateu forte e conseguiu marcar o 3º da equipe e finalmente superar Aréola.