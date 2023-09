RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo encerrou a preparação para o duelo com o São Paulo, primeiro jogo da final da Copa do Brasil, em treino na manhã deste sábado (16). Na atividade, o técnico Jorge Sampaoli testou um ataque inédito, com Bruno Henrique, Gabigol e Pedro.

O treinador experimentou alternativas para a escalação, e indicou que o trio pode ser utilizado.

Na paralisação para a data-Fifa, Sampaoli já havia feito alguns exercícios com essa formação. A informação foi publicada, primeiramente, pelo "ge" e confirmada pelo UOL.

A mudança acontece em meio à busca para ocupar a lacuna deixada por Allan, lesionado, mantendo a base usada nos últimos jogos.

Gabigol saiu na frente, mas Thiago Maia e Everton Ribeiro também são opções para a vaga.

Bruno Henrique volta à equipe após cumprir suspensão contra o Athletico-PR, pelo Brasileiro.

Ayrton Lucas, que também estava suspenso, e Pulgar, que estava com a seleção chilena, estão à disposição.

Neste cenário, o time da Gávea por ir a campo com: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Vitor Hugo e Gerson; Gabigol, Bruno Henrique e Pedro.

O Fla, por outro lado, não conta com FIlipe Luís, Varela, Allan, Arrascaeta e Luiz Araújo, entregues ao departamento médico.

Vale ressaltar que Sampaoli costuma informar ao elenco o time que vai a campo apenas no dia da partida.

Na atividade de sexta (15), o elenco fez uma reunião de cerca de uma hora, sem a presença da comissão técnica e diretoria.