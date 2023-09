SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - 'Se uma Ferrari fosse humana', foi a forma que o fotógrafo Will Wittmann, especialista em competições de fisiculturismo, encontrou para descrever a brasileira Francielle Mattos, de 37 anos, que é bicampeã da categoria Wellness do Mr Olympia ?a Copa do Mundo de fisiculturismo? e em 2023 está em busca do tricampeonato.

A categoria feminina do Mr Olympia foi criada recentemente e, apesar de já ser uma referência dentro do esporte, Francielle quer inspirar outras mulheres que não fazem parte desse mundo com a sua história. Ela ingressou no fisiculturismo após enfrentar um período de depressão pós-parto, e ser incentivada pelo seu marido Willian ?já que ela sempre gostou de praticar esportes (antes, Fran foi ginasta e jogadora de futebol).

"Eu comecei a praticar musculação devido a um período de depressão pós-parto, eu vi a necessidade de fazer algo por mim. Foi um divisor de águas na minha vida, antes eu não tinha disciplina, eu era uma pessoa que não tinha horário pra comer, pra dormir, pra nada. Depois da musculação, eu costumo dizer que nasceu uma nova Fran", disse a atleta em entrevista ao UOL.

Além da vida de atleta, Fran é mãe de dois filhos: Giovana, de 14 anos, e Gabriel, de 11. Ela conta que focou apenas em seus filhos até Gabriel completar 5 anos, depois disso passou a dedicar parte da sua vida ao fisiculturismo. Ou seja, em um intervalo de seis anos ela construiu um físico de campeã mundial. Mas como?

Mesmo sem levar o esporte como profissão, Fran já gostava de levar o "projeto verão" muito a sério. Ela fazia finalizações, como as de atletas para subir no palco, para poder curtir os dias de praia com a sua família.

"Quando eu não treinava em nível competitivo eu recebia convites para participar de campeonatos, e eu achava que não tinha capacidade para competir. Mas as meninas que treinavam comigo no meu início no esporte já diziam que eu era diferente, elas viam uma evolução muito grande em mim", afirmou Fran ao lembrar do início de sua carreira.

"Eu não fazia finalizações para subir no palco, mas eu fazia finalizações para ir para a praia, eu treinava o ano inteiro, ganhava massa muscular, pouca gordura, e no final do ano fazia dieta para ficar bem seca e ir a praia", acrescentou a paranaense da cidade de Toledo.

E A BUSCA PELO TRI?

O Mr Olympia acontece entre os dias 2 e 5 de novembro, e Francielle já iniciou a sua preparação. Ela promete uma versão ainda melhor do que já apresentou nas últimas duas vezes, quando o resultado foi um bicampeonato.

"Eu não aceito levar para o palco a mesma coisa que já apresentei. Eu vou conseguir levar um pouquinho mais de massa muscular e quero levar um desfile ainda melhor esse ano", concluiu.