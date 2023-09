SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A história ensina que grandes gênios foram tidos como loucos antes de revolucionarem a sociedade. Dorival Jr pode não ser um desses inventores icônicos, mas foi desacreditado em uma afirmação que fez assim que chegou ao São Paulo. A vitória na primeira final da Copa do Brasil contra o Flamengo mostra que o treinador sempre esteve certo.

O QUE ELE DISSE

Dorival chegou ao São Paulo dizendo sem medo que o clube estava próximo de "coisas grandes". O técnico não citou nominalmente a palavra títulos, mas deixou claro o recado.

Antes de falar isso aos jornalistas, porém, o treinador já havia se reunido com o elenco e cravado: o São Paulo disputaria alguma final ainda nesta temporada. O Tricolor estava vivo na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, mas os jogadores não acreditaram em seu novo comandante logo de cara.

"Esse título não está sendo disputado nesse momento por um acaso. Desde meu primeiro dia, alguns jogadores ficaram surpresos porque eu coloquei que chegaríamos em uma decisão ainda neste ano. De repente, durante o trabalho, eles me passaram uma confiança ainda maior que poderíamos chegar", afirmou Dorival Jr, após vitória sobre o Flamengo.

TÍTULO INDEFINIDO?

O treinador tratou de manter os pés nos chãos em relação ao título da Copa do Brasil. Mesmo após a vitória, Dorival pediu ainda mais dedicação durante os treinos da semana e na segunda partida.

O Tricolor quebrou uma sequência de sete jogos sem vitória atuando fora de casa justamente em uma final. O jogo também foi importante para Calleri, que anotou seu primeiro gol na carreira em Copas do Brasil.

Com a vitória fora de casa e um Flamengo em ruínas com Jorge Sampaoli, o São Paulo de Dorival Jr parece, mesmo, destinado a coisas grandes, como o título inédito da Copa do Brasil.

