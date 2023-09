ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras viu a vantagem do Botafogo diminuir em quatro pontos nas duas últimas rodadas do Brasileirão e voltou a sonhar com o título.

O Palmeiras diminuiu de 11 para sete pontos a vantagem do Botafogo nas duas últimas rodadas do campeonato.

Neste período, o Alviverde empatou o clássico contra o Corinthians fora de casa e venceu o Goiás no Allianz Parque. Já o Botafogo perdeu o clássico para o Flamengo no Engenhão e foi derrotado pelo Atlético-MG na Arena MRV.

Internamente, Abel Ferreira pilha os jogadores do Palmeiras de que ainda é possível alcançar o Botafogo e ser bicampeão consecutivo. A informação foi trazida pelo colunista André Hernan na última edição do De Primeira, programa que o UOL transmite diariamente às 11h com informações exclusivas.

A oscilação negativa do Botafogo se verifica em números: dos últimos 15 pontos disputados no Brasileiro, o líder somou apenas sete, enquanto o Palmeiras conquistou 13.

De momento, a prioridade no Palmeiras é o duelo com o Boca Juniors, pela semifinal da Libertadores. O primeiro jogo acontece na quinta-feira (28) da próxima semana. Antes disso, o time de Abel visita o Grêmio no campeonato nacional, nesta quinta (21), a partir das 21h30 (de Brasília).

Maior período sem tomar gol na era Abel

Um dos motivos da arrancada do Palmeiras no Brasileirão tem sido a "defesa que ninguém passa", como diz o hino do clube de origens italianas.

A letra cai como uma luva para o momento do time: o Palmeiras não foi vazado nos últimos oito jogos que disputou. O último gol sofrido foi no dia 5 de agosto, há mais de um mês, na derrota por 2 a 1 para o Fluminense.

É a maior sequência sem tomar gols na era Abel Ferreira. A última vez que isso tinha acontecido foi em 2018, sob o comando do então interino Wesley Carvalho, quando o Palmeiras ficou nove partidas sem ser vazado.

Neste período, o Verdão jogou com Atlético-MG, Cruzeiro, Cuiabá, Deportivo Pereira, Vasco, Deportivo Pereira novamente, Corinthians e, por fim, Goiás. São cinco vitórias e três empates - dois Libertadores e apenas um no Brasileiro, o Dérbi fora de casa.

AGENDA DO PALMEIRAS

Brasileiro: Grêmio x Palmeiras, quinta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.

Libertadores: Boca Juniors x Palmeiras, quinta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), na Bombonera.