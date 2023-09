SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Al-Hilal ficou no empate por 1 a 1 com o Navbahor no Estádio Internacional Rei Fahd, em Riade, Arábia Saudita, pela 1ª rodada do Grupo D da Liga dos Campeões da Ásia.

Al-Boleahi fez o gol do Al-Hilal aos 55 minutos do segundo tempo. Tabatadze abriu o placar para os visitantes aos 7 da etapa final.

A partida desta segunda (18) foi a primeira de Neymar como titular do Al-Hilal. O camisa 10 não teve boa atuação, com erros técnicos, cartão amarelo e momento de irritação.

O Al-Hilal não teve todas as suas estrelas à disposição por conta do regulamento. A Liga dos Campeões da Ásia permite que um time entre em campo com apenas seis atletas estrangeiros, cinco deles não-asiáticos. Dessa forma, Jorge Jesus optou por não contar com Bono, Koulibaly e Milinkovic-Savic, priorizando os brasileiros Neymar, Michael e Malcom.

Além de Al-Hilal e Navbahor, o Grupo D tem Nassaji Mazandaran e Mumbai City. O time iraniano estreou hoje com vitória por 2 a 0 fora de casa e lidera a chave.

O Al-Hilal volta a campo pela Champions em 3 de outubro, fora de casa, contra o Nassaji Mazandaran. O time de Neymar já tem compromisso nesta semana, na sexta, contra o Damac, pelo Campeonato Saudita.

NEYMAR PERDE A CABEÇA

O camisa 10 do Al-Hilal demonstrou clara irritação após seu time ficar em desvantagem. Neymar e seus companheiros sofriam para encontrar espaços entre as linhas defensivas do Navbahor.

A ira de Neymar se direcionou especialmente contra Ismoilov. O meia-direita do Navbahor marcou o brasileiro de maneira física, apelando para faltas em algumas ocasiões.

O atacante brasileiro revidou após sofrer mais uma falta. Com o lance já parado, Neymar empurrou Ismoilov e chutou a bola no adversário, que já estava no chão.

Os dois atletas foram punidos com cartão amarelo. Mitrovic notou a fúria de Neymar e pediu calma ao companheiro.

COMO FOI O JOGO

O Al-Hilal teve um desafio mais complicado do que normalmente encontra no Campeonato Saudita. O Navbahor foi ao Rei Fahd priorizando a fase defensiva do jogo. O time do Uzbequistão postou duas linhas próximas de quatro jogadores, com Iskandarov recuando para o meio-campo em algumas ocasiões, formando um 4-5-1. A retranca uzbeque trouxe problemas para os sauditas, que circularam a bola com lentidão e encontraram poucas oportunidades de transição.

Neymar foi o jogador que mais tocou na bola no primeiro tempo. Apesar de participativo, o camisa 10 causou pouco impacto. O brasileiro foi impreciso nos lances de bola parada e errou os dois dribles que tentou.

O cenário se complicou para o Al-Hilal no início da etapa final. Os problemas ofensivos continuaram, e o Navbahor foi eficiente ao encaixar seu primeiro contra-ataque. Tabatadze colocou os visitantes em vantagem aos 7 minutos.

O time uzbeque desacelerou o ritmo do jogo como pôde, mas não conseguiu segurar a vantagem. O Navbahor fez cera, segurou a bola e gastou tempo, o que se refletiu em 14 minutos de acréscimo na etapa final. O Al-Hilal pressionou tanto que enfim balançou as redes aos 55 minutos, com o zagueiro Al-Boleahi.

LANCES IMPORTANTES

Neymar encantou os sauditas: Se a partida teve poucos lances de perigo, o camisa 10 fez a alegria da torcida do Al-Hilal com sua habilidade. O brasileiro recebeu lançamento aos 15 minutos e dominou de letra, fazendo os torcedores gritarem no Estádio Rei Fahd.

Neymar na bola parada: O Al-Hilal teve boa oportunidade aos 29 minutos. O time da casa iniciou bom contra-ataque com Michael e Neymar. Os dois foram derrubados por Ivanovic, que levou cartão amarelo. Na cobrança de falta, o camisa 10 mandou por baixo da barreira. Yusupov defendeu sem grandes dificuldades.

Erro de Malcom: O time da casa desperdiçou chance de abrir o placar aos 34 minutos. Neymar cobrou escanteio na segunda trave e a bola caiu no pé de Malcom. O ex-Corinthians teve espaço para dominar e finalizar. O chute de dentro da pequena área saiu torto, pela linha lateral.

0x1, Tabatadze aos 7' do 2ºT: O Navbahor se aproveitou da desorganização defensiva do Al-Hilal. Após passe errado de Neymar na área ofensiva, o time uzbeque armou contra-ataque rápido. Ligação direta para Izmoilov, que se livrou com facilidade de Al-Boleahi e encontrou Tabatadze cara a cara com o goleiro. O centroavante aproveitou sua primeira chance no jogo.

Hora de arriscar: Com dificuldades para criar, Rúben Neves decidiu finalizar de longe aos 10 minutos. O português do Al-Hilal não tinha ângulo nem conseguiu dar força ao chute, mas ao menos fez o goleiro Yusupov trabalhar.

Não era o dia de Ney: Neymar teve sua grande chance aos 42. Em um dos poucos cruzamentos que a defesa do Navbahor não cortou, Abdulhamid colocou a bola na cabeça do camisa 10. O brasileiro tocou fraco, no meio do gol, e Yusupov defendeu em cima da linha.

Al-Owais salvou o segundo: Por pouco o prejuízo do Al-Hilal não foi ainda maior. Em jogada de ligação direta, a bola passou por cima da marcação e Yakhshiboev saiu cara a cara com o goleiro. O camisa 8 chutou fraco e parou no arqueiro saudita.

1x1, Al-Boleahi aos 55' do 2ºT: O Al-Hilal arrancou o empate na base da persistência. Michael arrancou pela ponta-direita e cruzou na área. O zagueiro Al-Boleahi apareceu livre de marcação e igualou o placar de cabeça.

CURIOSIDADE

O Al-Hilal é o maior vencedor do torneio asiático. A equipe saudita acumula quatro títulos na Liga dos Campeões (1991, 1999/00, 2019 e 2021) e cinco vice-campeonatos, o mais recente na temporada 2022/23. O clube tem mais troféus continentais que todos os outros clubes da Arábia Saudita somados.

O Navbahor entrou como azarão diante de um dos clubes mais fortes do continente. A equipe do Uzbequistão se classificou à Champions após segunda colocação na liga nacional. O time não disputava o principal torneio da Ásia desde 1997/98.