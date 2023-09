Fluminense e Cruzeiro medem forças, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (20) no estádio do Maracanã, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pela

Após perder o clássico para o Vasco no último sábado (16), a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz volta suas atenções para o confronto desta quarta diante do Cruzeiro. O Tricolor das Laranjeiras chega confiante, pois tem uma longa invencibilidade como mandante, sequência que iniciou em janeiro. A última derrota nesta condição foi diante do Botafogo em jogo pelo Campeonato Carioca.

Porém, o maior foco de atenção dos tricolores está mesmo na Copa Libertadores, competição na qual a equipe vai bem e disputará, a partir da próxima semana, contra outro time brasileiro, o Internacional, a vaga para a grande decisão. Enquanto o decisivo confronto pela competição sul-americana não chega, o Fluminense encara o Cruzeiro pelo Brasileirão com a possibilidade de terminar a rodada em terceiro lugar em caso de vitória.

O auxiliar Eduardo Barros, em coletiva após o revés para o Vasco, defendeu a ideia de não correr riscos nesta quarta: “Temos uma semana aberta após o jogo contra o Cruzeiro e obviamente não correremos nenhum risco clínico pensando no primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Mas vamos sim com os melhores jogadores que estiverem à disposição”.

A equipe das Laranjeiras tem um desfalque de peso para a partida: o meia-atacante colombiano Jhon Arias, que lesionou o tornozelo direito no clássico com o Vasco, está fora. O atacante Germán Cano e o meia Ganso são dúvidas para o jogo. Cano sentiu dores no tornozelo esquerdo diante do Cruzmaltino e Ganso não joga desde a partida contra o Olimpia (Paraguai), pelas quartas de final da Libertadores. Já o lateral-esquerdo Marcelo deve ser preservado deste jogo.

Por outro lado, o Fluminense contará com os retornos do técnico Fernando Diniz, do lateral-direito Samuel Xavier e do zagueiro Felipe Melo, que estiveram fora do último jogo. Dessa forma, o Fluminense deve ir a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa; André, Alexsander e Lima; Keno, John Kennedy e Cano.

Em 11º lugar na tabela de classificação do Brasileiro, o Cruzeiro chega motivado para a partida. Isso acontece porque na estreia do técnico Zé Ricardo a equipe conseguiu uma vitória convincente sobre o Santos, em plena Vila Belmiro na última quinta-feira (14). O Cabuloso conseguiu um sonoro 3 a 0 e voltou a vencer na competição. A equipe luta contra o rebaixamento e projeta uma boa campanha neste segundo turno.

O zagueiro Luciano Castán levou o terceiro cartão amarelo diante do Santos e desfalca o Cruzeiro nesta partida. Sendo assim, o provável Cruzeiro tem: Rafael Cabral; William, Neris, Lucas Oliveira (João Marcelo) e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva e Mateus Vital; Arthur Gomes, Wesley e Gilberto.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Fluminense e Cruzeiro com a narração de André Marques, comentários de Mário Silva, reportagem de Maurício Costa e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.

