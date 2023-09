O Flamengo enfrenta o Goiás nesta quarta-feira (20) às 19h, na Serrinha em Goiânia. A partida é válida pela 24ª rodada do Brasileirão.

O Rubro Negro vem de duas derrotas consecutivas, contra o São Paulo, pela primeira partida Copa do Brasil e Athletico-PR, onde sofreu uma goleada por 3 a 0, pelo Brasileirão. O time carioca ocupa a 5ª colocação, com 39 pontos e o resultado da partida pode influenciar diretamente a permanência do clube no G6 da competição. Flamengo e Goiás já se enfrentaram 58 vezes, de acordo com o portal O Goal. Foram 26 vitórias do Rubro Negro carioca, 23 empates e nove derrotas. No primeiro turno do Brasileirão, o Flamengo venceu o Goiás por 2 a 0, no Maracanã, com gols de Pedro e Everton Ribeiro.

Nessa terça-feira (19), o Flamengo realizou sua última atividade antes da viagem para Goiânia, no Ninho do Urubu. Segundo informações do site oficial do clube, após o treino tático comandado por Jorge Sampaoli, ficou definido que os atletas Léo Pereira e Erick Pulgar não seriam relacionados para a partida. Ambos reclamaram de dores musculares. Além dois dois atletas, também estão fora da partida por lesão Arrascaeta, Luiz Araújo, Varela, Filipe Luís, e Allan. Já Gabriel Barbosa e Wesley cumprem suspensão.

POLÊMICA COM O MARCOS BRAZ

Nessa terça-feira (19), o vice-presidente jurídico do Flamengo, Marcos Braz, se envolveu em uma briga com um torcedor em um shopping na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Ele foi fotografado deixando a 16ª DP (Barra da Tijuca) após prestar depoimento horas depois em direção ao Instituto Médico Legal (IML) com um ferimento no rosto, próximo dos olhos.