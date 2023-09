SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bayern de Munique venceu o Manchester United por 4 a 3, nesta quarta-feira (20), na Allianz Arena, em Munique, Alemanha, pela 1ª rodada do Grupo A da Liga dos Campeões.

Os gols do Bayern foram marcados por Sané, Gnabry, Kane e Tel. Já os gols do Manchester United foram marcados por Hojlund e Casemiro (duas vezes).

Com a vitória, o Bayern de Munique chegou a três pontos e ocupa a liderança posição do Grupo A, que ainda tem Copenhague e Galatasaray. O Manchester United, por sua vez, é o lanterna da chave, sem nenhum ponto conquistado.

O JOGO

O jogo começou com o Manchester United pressionando o Bayern de Munique. No entanto, aos 27 minutos do primeiro tempo, Sané abriu o placar para os alemães em um chute defensável que contou com a colaboração do goleiro Onana.

Pouco depois, aos 31 minutos, Gnabry ampliou a vantagem do Bayern de Munique após uma linda jogada de Musiala.

No segundo tempo, o Manchester United diminuiu o placar logo aos três minutos. Hojlund aproveitou passe de Rashford.

Aos oito minutos, o VAR apontou um pênalti para o Bayern de Munique após bola na mão de Eriksen. Harry Kane cobrou com perfeição e ampliou a vantagem dos alemães.

O jogo parecia se encaminhar para uma vitória tranquila do Bayern de Munique, mas o final foi emocionante. Casemiro diminuiu para o Manchester United aos 42 minutos, mesmo caído no chão. Tel marcou para o Bayern aos 46 após belo passe de Kimmich. E novamente Casemiro, aos 49, descontou para o Manchester United, desta vez de cabeça.

Apesar do placar apertado de 4 a 3, a vitória do Bayern de Munique refletiu o desempenho. A equipe alemã soube aproveitar melhor as chances criadas e mostrou um futebol consistente ao longo dos 90 minutos. Já o Manchester United terá que se recuperar nas próximas rodadas da Liga dos Campeões.

DEMAIS JOGOS

O Arsenal foi outro destaque do dia ao golear o PSV em casa por 4 a 0. Gabriel Jesus marcou um dos gols. No outro jogo do Grupo B, o Sevilla empatou em casa com o Lens por 1 a 1.

No Grupo C, o Real Madrid saltou à frente ao bater o Union Berlin por 1 a 0, com gol de Bellingham no fim. O Napoli também chegou aos três pontos ao bater o Braga, fora de casa, por 2 a 1.

Pelo Grupo D, a liderança é do Red Bull Salzburg, que derrotou o Benfica, em Lisboa, por 2 a 0. No outro jogo da chave, a Inter de Milão arrancou um empate por 1 a 1 no fim com a Real Sociedad fora de casa.

Veja os resultados dos jogos desta quarta-feira:

Grupo A

Bayern de Munique (ALE) 4x3 Manchester United (ING)

Galatasaray (TUR) 2x2 Copenhague (DIN)

Grupo B

Arsenal (ING) 4x0 PSV (Holanda)

Sevilla (ESP) 1x1 Lens (FRA)

Grupo C

Real Madrid (ESP) 1x0 Union Berlin (ALE)

Braga (POR) 1x2 Napoli (ITA)

Grupo D

Real Sociedad (ESP) 1x1 Inter de Milão (ITA)

Benfica (POR) 0x2 Red Bull Salzburg