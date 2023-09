SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza desbancou os reservas do São Paulo e venceu por 2 a 1, nesta quarta-feira (20), no Morumbi, pelo Brasileirão, em noite em que James Rodríguez foi de vilão a quase salvador antes da decisão da Copa do Brasil.

Zé Welison e Lucero, de pênalti, fizeram os gols dos visitantes, aos 15 minutos do primeiro tempo e aos 7 do segundo, respectivamente.

James Rodríguez descontou para o São Paulo, mas também desperdiçou uma penalidade na partida e cobrou uma falta no travessão. Luciano chegou a pegar a bola para bater o pênalti, ainda na etapa inicial, mas cedeu após orientação passada por Luan.

O Fortaleza chegou aos 38 pontos com o resultado e colou no G6. O Leão do Pici subiu para a sétima posição, ficando a dois pontos do Flamengo.

Já o Tricolor estacionou nos 28 e segue sem vencer no Brasileirão há oito jogos. Na 13ª colocação, a equipe comandada por Dorival Jr vem de três derrotas seguidas no campeonato e vê a zona do rebaixamento apenas a quatro pontos de distância.

O São Paulo volta a campo no domingo (24) para o segundo jogo da final da Copa do Brasil. O Tricolor recebe o Flamengo no Morumbi com a vantagem de ter vencido a ida por 1 a 0, no Maracanã. O próximo compromisso do Leão do Pici, por sua vez, é na terça que vem (26), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela ida da semifinal da Sul-Americana.

O JOGO

Em casa, o São Paulo assumiu o comando da partida logo no início. Mesmo com os titulares poupados para a decisão contra o Fla, o time controlou a posse desde os minutos iniciais e encurralou o adversário no próprio campo de defesa.

Apesar da superioridade, o Tricolor saiu atrás no placar. Eficiente, o Fortaleza marcou logo na primeira e única finalização a gol da equipe no primeiro tempo. Os visitantes se fecharam para conter a pressão, mas levaram perigo nos poucos contra-ataques criados.

A resposta foi imediata, mas James Rodríguez desperdiçou um pênalti. Foi a segunda penalidade perdida pelo meia colombiano, que havia errado na disputa contra a LDU nas quartas da Sul-Americana, mas não houve qualquer tipo de vaia para ele no Morumbi.

O São Paulo ainda carimbou o poste duas vezes antes do intervalo. A escalação alternativa criou chances e teve volume, mas também parou em atuação do goleiro João Ricardo, principal responsável pelo Tricolor passar em branco no primeiro tempo - junto das traves. A torcida reconheceu o esforço e não parou de empurrar o time.

O Fortaleza ampliou com um pênalti no começo do segundo tempo para a frustração dos comandados por Dorival e dos são-paulinos no estádio. Marinho fez jogada individual e cavou a penalidade cometida por Michel Araujo.

Os mandantes seguiram buscando pressionando até que James descontou. O meia surpreendeu João Ricardo e fez o São Paulo voltar para a partida na reta final, mas não foi o suficiente para uma reação na casa tricolor.

GOLS E DESTAQUES

Luciano arrisca. Aos 8min, o camisa 10 recebeu na intermediária, ajustou para a canhota e bateu de fora da área, mas João Ricardo segurou.

1x0. Aos 15min, o Fortaleza chegou pela direita e Pochettino cruzou de primeira. Zé Welison se infiltrou nas costas da marcação e cabeceou cruzado, rasteiro, acertando o cantinho do gol.

Pênalti perdido pelo São Paulo. Aos 17min, Michel Araujo arrancou e invadiu a área pela esquerda. O meia fintou Titi, mas foi derrubado e o árbitro marcou a penalidade. James foi para a cobrança e errou.

Trave. Aos 25min, Juan recebeu na esquerda e achou Gabi Neves no meio. O uruguaio ajeitou de primeira e Luan bateu colocado de fora da área. A bola pegou curva, mas carimbou na trave.

Travessão. Aos 28min, Luan foi acionado em contra-ataque e acabou sendo atropelado por Zé Welison perto da meia-lua. James foi para a cobrança, encobriu a barreira e acertou o travessão do imóvel João Ricardo, que só viu a bola bater no poste e sair.

Defesaças de João Ricardo. Aos 44min, Michel Araujo recebeu de Luciano, calibrou a canhota e mandou uma bomba. O goleiro do Fortaleza, no entanto, saltou e espalmou para a linha de fundo. Pouco depois, aos 49', Welingon cruzou e Luciano se antecipou na área para cabecear, mas João Ricardo se esticou no limite para salvar novamente.

Pênalti para o Fortaleza e 2x0. Aos 4min do 2º tempo, Marinho passou a bola no vão de Michel Araujo e caiu ao tentar ultrapassá-lo na entrada da área. O árbitro marcou pênalti, Lucero foi para a cobrança e mandou no canto esquerdo do gol. Jandrei até acertou o lado, mas não conseguiu alcançar a bola.

Trave. Aos 22min, Pochettino cobrou falta pela esquerda, perto da área. Ele bateu colocado e acertou a quina do travessão. Jandrei pulou, mas não chegaria na bola.

2x1. Aos 32min, João Ricardo saiu jogando rápido, Juan desarmou Caio Alexandre e a bola parou nos pés de James, que levantou a cabeça e bateu de muito longe para surpreender o goleiro adversário.

Ficha técnica

São Paulo 1 x 2 Fortaleza

SÃO PAULO

Jandrei; Nathan, Alan Franco, Diego Costa e Welington; Luan (Alexandre Pato), Gabriel Neves (Rodriguinho), Michel Araújo (Vilhena) e James Rodríguez; Luciano (David) e Juan (Talles Costa). Técnico: Dorival Junior

FORTALEZA

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco (Gonzalo Escobar); Zé Welison (Lucas Sasha), Caio Alexandre e Pochettino (Pedro Augusto); Marinho (Pikachu), Lucero (Galhardo) e Guilherme. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Juiz: Yuri Elino Ferreira

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Lilian da Silva Fernandes

VAR: Carlos Eduardo Nunes

Cartões amarelos: Titi, Zé Welison, Diego Costa, João Ricardo, Nathan Mendes, Marinho, Thiago Galhardo e Pedro Augusto

Gols: Zé Welison, aos 15min/1ºT, Lucero, aos 7min/2ºT, e James Rodríguez, aos 32min/2ºT