SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Al Hilal empatou com o Damac por 1 a 1 no Estádio Príncipe Sultan bin Abdul Aziz, em Abha, pela sétima rodada do Campeonato Saudita.

Malcom marcou o gol do Al Hilal, aos oito minutos do primeiro tempo. Stanciu balançou as redes pelo Damac aos 22 da etapa final.

Neymar chegou a três jogos pelo Al Hilal e ainda busca seu primeiro gol no novo time. O camisa 10 foi titular e jogou os 90 minutos hoje, mas não teve uma performance de destaque.

O Al Hilal segue como líder e único time invicto do Saudita, com 17 pontos. A equipe de Jorge Jesus pode ser ultrapassada nesta rodada pelo Al-Ittihad, que joga mais tarde contra o Al Fateh. Já o Damac chegou a 4 pontos, deixando provisoriamente a zona de rebaixamento.

O time de Neymar volta a campo pela liga nacional na próxima sexta (29), contra o Al Shabab. Já o Damac visita o Al-Khaleej no dia seguinte.

COMO FOI O JOGO

O Al Hilal jogou o mínimo necessário para sair do primeiro tempo em vantagem. O time de Jorge Jesus pouco fez após abrir o placar com Malcom, logo no início da partida. Com bola, o líder do Saudita foi pouco produtivo. Sem a bola, a equipe teve pouca intensidade em todos os setores.

O Al Hilal encontrava mais espaços na etapa final, mas foi ineficiente e sofreu a consequência. O líder do Saudita sofreu empate em lance de bola parada aos 22 minutos, com falha do goleiro Bono.

Neymar teve uma atuação apagada. O camisa 10 foi um dos jogadores do Al-Hilal com menos toques na bola. Sem finalizações no alvo ou dribles completos, o grande momento do brasileiro foi iniciar a jogada que resultou no gol de Malcom.

A linha defensiva do Al-Hilal entrou no jogo muito modificada. Bono, Koulibaly, Al-Burayk e Nasser Al-Dawsari não foram titulares no último jogo da equipe pela Liga dos Campeões da Ásia, na última segunda-feira (18). A defesa remodelada se mostrou confusa em alguns momentos. O goleiro marroquino era um dos destaques do jogo até a falha no segundo tempo.