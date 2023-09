SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jogar mais uma Copa do Mundo com a seleção da Argentina é algo que Messi quer pensar no futuro. Segundo ele ?que no passado deu indícios de que a Copa do Qatar foi sua última?, o objetivo principal do momento é chegar bem à Copa América, que será disputada no próximo ano.

"Não sei se chegarei à próxima Copa do Mundo. Ainda não estou pensando nisso porque está longe. Penso na Copa América, e meu objetivo é chegar lá. (A Copa do Mundo) Veremos mais tarde, depende de como me sinto. Os anos se passaram, temos que ver como me sinto", disse o jogador.

MÁGOA COM O PSG

A Copa do Mundo conquistada pela Argentina causou uma 'mágoa' do jogador com o PSG. Isso porque, ele se mostrou incomodado com o fato de não ter tido o reconhecimento por parte do clube após ser campeão mundial.

"Fui o único jogador da Argentina que não teve reconhecimento em seu clube. Mas é compreensível. Eu estava no país de quem vencemos a final, e foi nossa culpa que eles não tenham sido campeões mundiais", disse Messi.

O argentino deixou o PSG em atrito com a torcida, que o vaiou nos seus últimos jogos pelo clube e chegou a pedir a sua saída. Em entrevistas passadas, ele já assumiu que teve problemas de adaptação e que não quis se transferir do Barcelona.

Após o fim do seu contrato com o clube francês, Messi se mudou para o Inter Miami, onde está atualmente e se diz feliz.

PLANOS PARA O FUTURO

Ao "Olga", Messi também falou a respeito do futuro de sua vida quando encerrar sua carreira como jogador. Ele disse que não tem um plano específico.

Messi também comentou sobre a "pendência" que tem na carreira como jogador por nunca ter jogado profissionalmente pelo Newell's Old Boys, seu clube de infância na Argentina.

"Realmente não sei. Gosto de tudo relacionado ao futebol. Gosto de estar com crianças, de ensinar. Gostaria de ser diretor esportivo também. Mas não sei por onde vou começar [...] Pessoalmente sempre existiu a ideia [de jogar no Newell's], ainda mais depois de termos sido campeões mundiais, de curtir o futebol argentino. De jogar no Newell's, quando era pequeno e ia para campo. Era meu sonho jogar lá", afirmou.